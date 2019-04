Viņa pauda, ka pēdējo nedēļu laikā Latvijas sabiedrība diskutē par "Latvijas pasta" ieceri mainīt universālo pasta pakalpojumu tarifus, pārmetot, ka sadārdzināsies atsevišķi pakalpojumi.

"Pasta darbinieki ikdiena Latvijā ir agri rīti, kas daudziem šķiet drīzāk nakts, nesaudzīgi laika apstākļi, lieli attālumi un nešpetni suņi laukos, garas darba stundas pilsētā un citviet pasta nodaļās, sarežģīts un atbildīgs darbs un pieticīgs atalgojums," teica Liepiņa, piebilstot, ka citviet Eiropā pasta darbinieku alga vidēji pārsniedz 1000 eiro, savukārt Latvijā tā šobrīd būtiski atpaliek no vidējās algas valstī un atsevišķās amatu pozīcijās drīzāk tuvojas minimālajai algai.

Tāpat viņa uzsvēra, ka 60% pasta darbinieku atalgojuma veido ieņēmumi no pasta tarifiem, tāpēc plānotās universālo pasta pakalpojumu izmaiņas vērtējamas kā vienīgā reālā iespēja pārskatāmā nākotnē nodrošināt "Latvijas pasta" darbiniekiem šī brīža ekonomiskajai situācijai atbilstošu atalgojumu.

"Mana pieredze, diendienā cieši sadarbojoties ar pasta darbiniekiem, rāda - pasta darbinieki ir lieliski profesionāļi, pašorganizācijai un izaugsmei atvērti cilvēki, un jāpārskata ir nevis pasta darbinieku profesionalitāte, bet gan pastāvošā tarifu sistēma," norādīja Liepiņa.

Viņa pauda, ka globalizācija ir sasniegusi arī pasta nozari, un tik mazam tirgum kā Latvija ir būtiski svarīga produktivitāte un spēja konkurēt noieta un eksporta tirgū. "Kā jebkurā uzņēmējdarbības jomā, arī pasta un loģistikas nozarē tas nozīmē pastāvīgu iešanu līdzi laikam, jaunu kompetenču apgūšanu un ārvalstu labākās pieredzes pārņemšanu. Ikdienā sadarbojoties ar dažādām starptautiskām organizācijām, to skaitā globālo arodbiedrību UNI, DHL Inovāciju centru un arodbiedrībām visā pasaulē, mēs ne tikai apmaināmies pieredzēm, bet arī redzam, ka pasts Latvijā ne par mata tiesu nav sliktāks kā pasts citviet Eiropā vai pasaulē. Tieši otrādi - profesionalitātes un darba kvalitātes ziņā mēs pat apsteidzam starptautiskos standartus," teica arodbiedrības prezidente.

Tāpat Liepiņa minēja, ka darbiniekus ir grūti piesaistīt un noturēt, jo piedāvātais atalgojums nav konkurētspējīgs, salīdzinot ar citām nozarēm. Neraugoties uz to, ka cenas veikalos un dažādu pakalpojumu izmaksas aug, pasta darbinieku atalgojums pēdējos gados audzis vien nedaudz. "Ja arī varam runāt par stagnāciju, stagnē nevis pasts, bet gan esošā tarifu struktūra, kas nav mainīta jau 10 gadus un vairs neatbilst šī brīža tirgus situācijai. Nemaz nerunāsim par smagnējo administratīvo procesu, diendienā pielāgojot vairāk nekā 240 dažādus tarifus visām dzīves situācijām un attiecīgi ilgāku katra sūtījuma apstrādes laiku," viņa teica.

Liepiņa arī norādīja, ka no 1.maija Latvijā stāsies spēkā grozījumi Darba likumā, ar kuriem tiks veicināta ģenerālvienošanās slēgšana. "Ticu, ka tas palīdzēs veidot progresīvāku atalgojuma vidi pasta un loģistikas nozarē, noslēdzot ģenerālvienošanos pasta nozarē. Tomēr jāņem vērā, ka, saglabājot līdzšinējos "Latvijas pasta" tarifus, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nepieņems jaunos tarifus, nespēsim panākt būtiskas pozitīvas izmaiņas tā, lai neciestu ne darba devējs, ne darbinieki, nedz klientu apkalpošanas kvalitāte," viņa sacīja.

SPRK otrdien rīko uzklausīšanas sanāksmi par "Latvijas pasta" iesniegto universālā pasta pakalpojuma tarifu projektu, kas paredz būtisku cenu pieaugumu vēstuļu sūtīšanai, savukārt atsevišķu pasta pakalpojumu cena samazināsies.

Jaunais tarifu projekts liecina, ka, piemēram, vienkārša pasta sūtījuma A klases svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa no līdzšinējiem 0,57 eiro pieaugs līdz vienam eiro, kas ir 75,4% pieaugums. Maksa par vienkāršu pasta sūtījumu svarā līdz 500 gramiem pieaugs no līdzšinējā 1,1 eiro līdz 1,3 eiro, kas ir 18,2% pieaugums, savukārt svarā līdz vienam kilogramam maksa samazināsies - no līdzšinējā 1,71 eiro līdz 1,6 eiro, kas ir par 6,4% mazāk.

Vēstules nosūtīšana uz Eiropu kļūs divas reizes dārgāka - no 0,78 eiro līdz 1,6 eiro. Savukārt pasta sūtījumi uz Eiropu kļūs būtiski lētāki - svarā līdz 500 gramiem sūtījuma nosūtīšana maksās 2,4 eiro līdzšinējo 4,2 eiro vietā, bet sūtījumi līdz vienam kilogramam maksās par 30% lētāk - maksa samazināsies no līdzšinējiem 6,47 eiro līdz 4,3 eiro. Šādi sūtījumu tarifi būs spēkā arī uz vairums valstīm ārpus Eiropas, piemēram, uz ASV un Krieviju, kas ir būtiski lētāk nekā līdz šim.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 4000 darbinieku.