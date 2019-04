Tādejādi iecerēts uzlabot sabiedriskā transporta kustību. Sabiedriskā transporta joslas ir ierīkotas Nīcgales ielā posmā no Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai abos braukšanas virzienos. Papildus tam, ir dota iespēja sabiedriskajam transportam veikt kreiso manevru no Nīcgales ielas uz Deglava ielu no vidējās braukšanas joslas.

Dzelzavas ielā posmā no Gustava Zemgala gatves līdz Vaidavas ielai labā malējā joslā ir ierīkota sabiedriskā transporta josla, savukārt kreisajā joslā ir uzstādītas apstāšanās aizlieguma zīmes.

Vaidavas ielā ir veikta sabiedriskā transporta joslas nodalīšana ar fiziskiem šķēršļiem - vadstatņiem - lai liegtu iespēju autovadītājiem aizņemt sabiedriskā transporta joslu, bloķējot sabiedriskā transporta kustību.

Tāpat tuvākajā laikā plānots veikt satiksmes organizācijas izmaiņas Vaidavas un Ieriķu ielas krustojumā, ļaujot sabiedriskajam transportam veikt kreiso manevru uz Ieriķu ielu no labās malējās joslas.

Departamentā norāda, ka pirms slēgšanas Deglava ielas satiksmes pārvadu darba dienās šķērsoja 1148 sabiedriskā transporta reisi, pāri pārvadam ik dienu pārvadājot vairāk nekā 54 000 pasažieru.

Jau ziņots, ka 25.aprīļa rītā plkst.5 pēc iekšlietu ministra rīkojuma satiksmei tika slēgts Deglava ielas pārvads.

Kā iepriekš informēja Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, tilts tiks slēgts līdz brīdim, kad Rīgas dome iesniegs Būvniecības valsts kontroles birojam dokumentus, lai tas varētu pārliecināties par šī objekta drošību.