27. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

No 26. aprīļa plkst. 8.00 līdz 27. aprīļa plkst. 22.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas labajā pusē, posmā un virzienā no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei, savukārt no 26. aprīļa plkst. 20.00 līdz 27. aprīļa plkst. 22.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

27. aprīlī no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00 notiks motobraucēju parādes brauciens pa maršrutu: brauciena sākums pie tirdzniecības centra “Mols” (Krasta iela 46), tālāk pagrieziens pa kreisi uz Krasta ielu, pa Dienvidu tiltu, Ziepniekkalna ielu, Mūkusalas ielu, Kuģu ielu, Trijādības ielu, Raņķa dambi, Balasta dambi, Vanšu tiltu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Kalpaka bulvāri, Pulkveža Brieža ielu, Hanzas ielu, Eksporta ielu, 11. novembra krastmalu. Satiksme tiks slēgta minētajā motobraucēju parādes brauciena maršrutā un maršrutu šķērsojošajās ielās (izņemot pasākuma dalībnieku transportlīdzekļus un operatīvos transportlīdzekļus).