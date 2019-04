Kārtības sargi norādītā nama kāpņu telpā sastapa izsaucēju, kura rokās turēja aptuveni divus gadus vecu bērnu. Sieviete skaidroja, ka pie viņas atbraukusi ciemos māsa ar saviem četriem bērniem. Kad visi bērni aizgājuši gulēt, abas nolēmušas izdzert pa glāzei alus. Kopīgas iedzeršanas laikā sieviete radiniecei esot aizrādījusi, lai uzvedas klusāk. Pēc aizrādījuma radinieču starpā izcēlies pamatīgs konflikts. Abu sieviešu atvases pamodušās, bet, kad bērni iznākuši no istabas, abas jau kāvušās. Izsaucēja ar vienu no savām atvasēm izskrēja no dzīvokļa un izsauca policiju.

Norādītajā dzīvoklī policisti sastapta otru konfliktā iesaistīto sievieti. Turpat blakus istabā sastapti arī seši bērni vecumā no diviem līdz deviņiem gadiem. Sievietei asiņoja uzacs, līdz ar to uz notikuma vietu izsaukta arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Gaidot mediķus, viņai lūgts izstāstīt savu notikušā versiju. Cietusī skaidroja, ka pēc māsas lūguma ar bērniem atbraukusi ciemos. Radiniece ciemošanās laikā sievieti nepārtraukti kritizējusi, kas radījis abu starpā saspringtu gaisotni. Jautājot par kautiņa cēloni, viņa raudot skaidroja, ka nezinot, kāpēc māsa viņai uzbrukusi un pārsitusi uzaci.

Cietušajai piedāvāts rakstīt iesniegumu par miesas bojājumu nodarīšanu. Tomēr viņa skaidroja, ka par turpmāko rīcību izlemšot vēlāk.

Drīz vien notikuma vietā ieradās arī mediķi, kuri aicināja cietušajai doties uz slimnīcu, lai veiktu papildu izmeklējumus.

Tikmēr izsaucēja sazvanīja bērnu vecmāmiņu, lai māsas prombūtnes laikā viņa uzņemtos rūpes par mazbērniem.

Saistībā ar notikušo pret abām konfliktā iesaistītajām sievietēm uzsāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības par emocionālu vardarbību pret saviem bērniem.