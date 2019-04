Kristīne Balanas, Jānis Liepiņš un LNSO izpelnās skatītāju ovācijas

Koncerts aizākās ar amerikāņa Čārlza Aivsa "Neatbildēto jautājumu". Tas tiek uzskatīts par vienu no 20. gadsimta modernisma nozīmīgākajiem skaņdarbiem, pārliecinoši norādot uz komponista vēlmi iedziļināties mākslas un esības būtībā, nevis tikai meklēt līdz tam nebijušus muzikālos paņēmienus. Komponista skaņdarbs balstīts uz diskusiju starp mūzikas instrumentiem, kur, piemēram, trompetes solo apskata mūžīgos jautājumus par eksistenci, bet pūšaminstrumentu kvartets – iespējamās atbildes. Koncertā "diskusija" tika pastiprināta arī mākslinieku izvietojumu, uz skatuves atrodoties tikai četriem flautistiem, kamēr pārējā orķestra daļa spēlēja Lielās ģildes foajē, radot neierastu un īpašu saspēles skanējumu.

Pēcāk, lai izpildītu Ērika Volfganga Korngolda kinomūziku, nu jau pilnam LNSO sastāvam uz skatuves pievienojās vijolniece Kristīne Balanas. Mākslinieces virtuozais izpildījums tika apbalvots ar publikas ovācijām, aicinot viņu uz skatuves atgriezties vairākkārt. Kristīne Balanas ir viena no visstraujāk plaukstošajiem talantiem uz pasaules skatuvēm. Viņa saņēmusi Latvijas Lielo mūzikas balvu kategorijā "Gada jaunais mākslinieks", absolvējusi prestižo Londonas Karalisko Mūzikas akadēmiju un Hansa Eislera Mūzikas augstskolu. Kā soliste uzstājusies ar pasaules klases orķestriem – Londonas filharmonisko orķestri, Bavārijas Radio simfonisko orķestri, Parīzes kamerorķestri u. c. Uzreiz pēc vakardienas koncerta, Kristīne jau ir ceļā uz Ņujorku, kur 16. aprīlī slavenajā Kārnegija zālē atskaņos Mendelszona Vijolkoncertu Remažorā un Arvo Perta Fratres.

Savukārt koncerta otrajā daļā LNSO un Jānis Liepiņš izpildīja franču komponista Sezāra Franka Simfonijai reminorā, kas ir komponista radošā mūža vainagojums. Tā veltīta komponista audzēknim Anrī Diparkam, kurš pārtrauca komponēšanu, lai pievērstos ģimenei un gleznošanai, daļēji dzīvojot iedomu pasaulē.

Jauno latviešu diriģēšanas talantu Jāni Liepiņu ar LNSO saista jau vairākkārtēja veiksmīga sadarbība – 2012. gadā Jānis Liepiņš programmā ar LNSO kārtoja diplomeksāmenu, absolvējot JVLMA. Savukārt 2015. gada nogalē Jāņa Liepiņa vadībā spoži izskanēja "LNSO Vecgada koncerti" kopā ar maestro Raimondu Paulu un dziedātājiem. Kopš 2014./2015. gada sezonas Liepiņš ir Latvijas Nacionālās operas un baleta diriģents; viņš iestudējis izrādes "Karmena", "Izvirtības hronika", "Sikspārnis", diriģē Madama Butterfly, "Klīstošo holandieti", baletus "Antonija#Silmači", "Romeo un Džuljeta". "Raimonda", "Bajadēra" u. c. No 2012. līdz 2018. gadam Liepiņš vadījis vienu no Latvijas labākajiem koriem "Kamēr...", ar kuru regulāri devās koncertturnejās ārpus Latvijas un ieguva balvas visprestižākajos Eiropas koru konkursos.