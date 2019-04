Portāls "Pilsēta cilvēkiem" izpētījis jauno satiksmes infrastruktūru ap bijušās Rīgas porcelāna fabrikas vietā tapušo "Akropoli".

Bīstami šaurā ietve

Ietve virzienā uz centru ir šaura, un apzinīgākie gājēji pie pārejas drūzmējas rindā. (Foto: Juris Rozenbergs)

No sabiedriskā transporta pieturvietas (centra virzienā) izkāpušajiem jāmēro ceļš pa absurdi šauru ietvi, kas ved tieši blakus brauktuvei, pa kuru lielā ātrumā brauc gan vieglais, gan smagais autotransports, autobusi un trolejbusi. Pa šo ietvi jāiet apmēram 100 metru līdz pārejai, kur "Akropoles" atklāšanas dienā bija novērojama Rīgā neredzēta aina – rinda uz gājēju pāreju. Šaurā ietve arī ir nedroša diviem gājējiem blakus vai diviem pretī ejošajiem. “Līdz nejaušai nokļūšanai uz brauktuves vai sadursmei ar trolejbusa spoguli ir vien pāris centimetru…” brīdina "Pilsēta cilvēkiem".

Bēdīgi ir garāmgājējiem, kas negrasās iet uz veikalu – lai tiktu garām zaļās gaismas gaidītājiem, jākāpj uz brauktuves vai jāspraucas cauri, grūžot citus uz ielas, vai jāiet pa malu, mēģinot neievelties grāvī gar dzelzceļu. Ziemas laikā, kad ietve apledos, situācija būs vēl bīstamāka. Ietve arī ir tik šaura, ka uz tās ir visnotaļ problemātiski samainīties diviem ratiņiem. Turklāt par vietas trūkumu sūdzēties nevarēja – Salaspils ielas brauktuves paplašināšanai pirms pāris gadiem izcirta veco kastaņu rindu. Taču iegūto vietu izmantoja tirdzniecības centra teritorijas virzienā, nevis normāla platuma ietvēm, veloceļiem un arī pienācīgai autosatiksmes infrastruktūrai.

Īsākais ceļš

Jaunizveidotās sabiedriskā transporta pieturvietas "Kuzņecovs" atrodas aptuveni 100 metru no tuvākās pārejas. Tāpēc daļa gājēju izvēlas nogaidīt līdz brīdim, kad nebrauc auto, un šķērso brauktuvi neatļautā vietā. Pieturvieta virzienā no centra atrodas tieši pa vidu diviem gājēju ceļiem uz "Akropoles" ieejām, nerēķinoties ar to, ka gājēji vienmēr ies īsāko iespējamo drošo ceļu – šajā gadījumā tas ir pāri nule iesētajam zālienam. Turpinājumā gājēju ceļš ved cauri stāvlaukumam, kur viņiem, protams, ir priekšroka, bet šāda pārvietošanās noteikti nav sevišķi droša. Veloceliņi izpalikuši pretēji Rīgas domes izstrādātajiem plāniem un stratēģijām, un riteņbraucēji turpinās mīties pa ietvēm un brauktuvēm, traucējot gājējiem un apdraudot sevi.

Ir arī labās ziņas

Ja par labo – "Akropoles" stāvlaukums tomēr ir pārsteidzoši labs, tajā iztikts bez gājēju barjerām, ierīkotas vairākas drošas un gājējiem ērtas pārejas, pirms kurām uzstādīti ātrumvaļņi, izveidotas drošības saliņas. Priecē arī apgaismes stabi, jauniestādītie koki, pie ieejām ir drošā tipa velonovietnes un pat uzlādes punkti elektriskajiem velosipēdiem. Vienīgais, kā manāmi pietrūkst – soliņi. “Redzot to, cik salīdzinoši cilvēcīgi gājēju infrastruktūru Akropole veidojusi savā teritorijā un cik necilvēcīgi infrastruktūra veidota ielu sarkanajās līnijās, jāsecina viens – Rīgas domes Satiksmes departaments vai nu neprot veidot cilvēcīgu infrastruktūru, vai arī speciāli tādu neveido…” noslēgumā raksta "Pilsēta cilvēkiem".

Pie katras mājas nestāsies

Pietura "Jāņavārti" Salaspils ielā virzienā uz centru pārcelta vēl gabalu atpakaļ. (Foto: Juris Rozenbergs)

"Kas Jauns Avīze" arī jau rakstīja, ka tieši "Akropoles" atklāšanas dienā vietējie iedzīvotāji zaudēja pieturvietu Ķengarags pretim daudzdzīvokļu namiem virzienā (viena pietura virzienā uz centru likvidēta jau pērn). Turklāt pietura "Jāņavārti" virzienā uz centru pārcelta vēl gabalu atpakaļ.

"Rīgas satiksmes" pārstāve Baiba Bartaševiča nenoliedz, ka šīs izmaiņas saistītas ar "Akropoles" atvēršanu, jo “jaunā tirdzniecības centra tuvumā ir jāievieš jaunas pieturvietas”.

“Jāsaprot, ka sabiedriskais transports nav privātā automašīna, kura var apstāties pie katras ēkas, bet katram sabiedriskā transporta lietotājam ir svarīgi, lai sabiedriskais transports nekļūtu lēnāks papildu pieturvietu dēļ,” norāda Bartaševiča. “Ja Salaspils ielā nekas netiktu mainīts un papildus ieviesta tikai viena pieturvieta, tad situācija jau kļūtu unikāla visas pilsētas mērogā, jo visnoslogotākā maršruta trolejbuss īsajā posmā vārda tiešā nozīmē būtu apstājies gandrīz pie katras ēkas.”

Visu nosaka metri

Likvidētā pieturvieta "Ķengarags" (no centra) atradusies 220 metru attālumā no nākamās pieturvietas "Jāņavārti", pretējā virzienā arī ir līdzīga situācija. Pēc jaunās pieturvietas Kuzņecovs izveides attālumi starp pieturvietām tuvojas Ministru kabineta noteikumos norādītajam vēlamajam attālumam – 800 metru. “Būs 700 metru uz centru un 580 metru no centra,” skaidro Bartaševiča. Vietējie gados vecie ļaudis, kuriem ir pārvietošanās grūtības, gan redz tikai vienu – "Akropole" viņiem ir par tālu, bet pietura vēl tālāk. “Laikam pie ārsta vairs neiešu,” nopūšas pensionāre Tatjana, kura pagaidām vēl spēj mērot ceļu no piektā stāva, lai pabarotu kaķus.

Atbild Rīgas domes Satiksmes departaments

Informējam, ka Rīgas domes Satiksmes departaments sūdzības par dažādiem satiksmes infrastruktūras risinājumiem saņēma jau Akropoles būvniecības laikā. Pārsvarā sūdzības tika saņemtas no Pilsēta cilvēkiem, savukārt iedzīvotāju vēstules un viedoklis bija pārsvarā par pieturvietas "Jāņavārti" pārvietošanu (bija savākti paraksti arī pret pieturvietas Ķengarags virzienā uz centru likvidāciju un pieturu Slāvu tilts pārvietošanu – Red.).

Vēlamies uzsvērt, ka "Akropolei" pieguļošo teritoriju pārbūves būvprojekts tika izstrādāts līdz 2013. gadam, kuram arī tika izsniegta būvniecības atļauja. Jāņem vērā, ka šo gadu laikā būtiski mainījušās pilsētvides un pārvietošanās prasības. Ja būvprojekts tiktu izstrādāts šobrīd, viennozīmīgi Satiksmes departaments projekta izstrādātājiem pieprasītu pievērst lielāku uzmanību tieši gājēju un velobraucēju ērtību nodrošināšanai. Piemēram – ietves paplašināšanai Salaspils ielā uz brauktuves rēķina, par cik zaļā zona ir dzelzceļa sliežu aizsargjosla.

Lai pielāgotu būvprojektu esošajai pilsētvidei, gājēju un satiksmes kustībai, Satiksmes departaments regulāri būvniecības laikā tikās ar "Akropoles" būvniecības pārstāvjiem. Būvniecības procesa laikā tika panākta vienošanās par dažādām izmaiņām projektā. Piemēram, uzlabots ceļu horizontālais apzīmējums, ceļa zīmju izvietojums. (..) Tāpat Maskavas ielā izveidots līdz šim sarežģītākais luksoforu objekts Rīgā, kurš būtiski atslogo kopējo satiksmes plūsmu. Pēc vienošanās ar būvnieku Satiksmes departaments regulāri sekos līdzi satiksmes plūsmai un pēc nepieciešamības to pārskatīs, uzlabojot signālplānu darbību.