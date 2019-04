Ceļa zīme. (Foto: Renāte Briede/LETA)

Ierobežos satiksmi Vecrīgā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar dokumentālās filmas „Dzīve tai vietā …” filmēšanu 15. aprīlī un 16. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 21.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kungu ielas labajā pusē (daļēji uz ietves), posmā no Grēcinieku ielas līdz Peldu ielai un Peldu ielas labajā pusē, posmā no Kungu ielas līdz ēkai Peldu ielā 17, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.