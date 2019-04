Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess par vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs. Izmeklēšanā iegūtās ziņas norāda uz to, ka meitenes patēvs, 1991.gadā dzimis vīrietis, ir iesitis meitenei ar siksnu pa seju, nodarot trīs zemādas asins izplūdumus un pārsitot lūpas. Kā iemelsu, kāpēc tika veikta fiziska vardarbība pret bērnu, viņš norāda, ka meitene nebija paspējusi uz tualeti un piečurājusi gan bikses, gan arī grīdu.

1991.gadā dzimis vīrietis iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par dažāda veida likumpārkāpumiem. Vīrietis savu vainu atzīst un ar izmeklēšanu sadarbojas. Viņam ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un tas nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.