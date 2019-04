Pērnā gada beigās iedzīvotājiem lūgts atbildēt, no kā patlaban vairāk atkarīgs viņu materiālais stāvoklis - no pašu pūliņiem, kvalifikācijas, čakluma vai arī no ārējiem faktoriem, kas nav atkarīgi no pašiem.

To, ka personiskā labklājība galvenokārt saistīta ar ārējiem faktoriem, domā 43% aptaujāto, kas ir par trim procentpunktiem vairāk nekā 2015.gadā, kad veikts iepriekšējais mērījums. Visbiežāk šādu viedokli iedzīvotāji pauduši ekonomiskās krīzes laikā - 2009. un 2010.gadā, kad tā domāja 53% aptaujāto.

Katrs piektais jeb 20% iedzīvotāju uzskata, ka materiālais stāvoklis galvenokārt atkarīgs no pašiem. 2018.gadā fiksētais rādītājs ir par trim procentpunktiem mazāks nekā 2015.gadā, sasniedzot vienu no zemākajiem rādītājiem novērojumu vēsturē. Zemāki rādītāji fiksēti vien 2009. un 2010.gadā, kad šādu viedokli pauda attiecīgi 19% un 15% iedzīvotāju.

Savukārt vēl 34% iedzīvotāju domā, ka cilvēku materiālā labklājība ir atkarīga no abiem iepriekš minētajiem faktoriem. Šādu viedokli paudošu iedzīvotāju īpatsvars kopš 2015.gada palicis nemainīgs.

Divi procenti respondentu nespēja sniegt konkrētu viedokli šajā jautājumā.