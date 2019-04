Rīgas domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Vadims Baraņņiks (no kreisās), no Rīgas mēra amata atstādinātais Nils Ušakovs un Rīgas mēra pienākumu izpildītājs vicemērs Oļegs Burovs piedalās preses brīfingā, kurā sniedz komentārus par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces izdoto rīkojumu par Nila Ušakova atstādināšanu no Rīgas domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas. (Foto: LETA)