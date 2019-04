Todien daži draugi esot atpūtušies un lietojuši alkoholiskos dzērienus. Pie viņiem klāt piegājuši divi nepazīstami vīrieši un piedāvājuši turpināt atpūsties vienā kompānijā. Visi esot piekrituši un nolēmuši kopīgi iegādāties kārtējo alkohola devu.

Brīdī, kad notikusi naudas skaitīšana, starp diviem vīriešiem izcēlies konflikts, kā rezultātā viens no viņiem otru pagrūdis. Pārskaities par jauniegūtā paziņas rīcību, vīrietis izrāvis viņam no rokām naudas maku un iepūtis acīs šķidrumu no gāzes baloniņa, pēc kā meties bēgt projām no notikuma vietas. Par šo gadījumu nekavējoties tika informēta Valsts policija.

Likumsargi uzsāka iespējamās vainīgās personas meklēšanu. Aizvakar, 2. aprīlī, Valsts policijas Rīgas Latgales iecirkņa darbinieki aizturēja aizdomās turēto personu viņa dzīvesvietā.

1995. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Saistībā ar notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas – par laupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Aizturētajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.