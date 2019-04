Levita kandidatūrai iepriekš atbalstu paudusi nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un Jaunā konservatīvā partija. Arī partiju apvienība "Attīstībai/Par!" šovakar Pārstāvju sapulcē varētu paust atbalstu Levita kandidatūrai, liecina neoficiālā informācija. Šī vakara sanāksme par šo jautājumu vēl gaidāma diskusija.

"Jaunā Vienotība" (JV) nevirzīs savu kandidātu Valsts prezidenta amatam un mēģinās panākt koalīcijā vienošanos par vienu kandidātu, jo JV ir ļoti svarīgi koalīcijas stabilitāte, sacīja politiķis Arvils Ašeradens. JV ņems vērā pārējo koalīcijas partiju pozīcijas, un nākamās nedēļas laikā mēģinās panākt vienprātību koalīcijā par vienotu kandidātu, teica Ašeradens.

JV vēl plāno tikties ar Levitu, kurš varētu kandidēt uz prezidenta amatu. Tad JV arī formulēs savu nostāju par viņa kandidatūru, skaidroja politiķis.

Par rīcību saistībā ar Valsts prezidenta vēlēšanām vēl būs jāspriež "KPV LV" Saeimas frakcijā, pauda partijas "KPV LV" līderis Artuss Kaimiņš. Viņš norādīja, ka frakcijai ir bijusi "ļoti patīkama saruna" ar Levitu.

Kaimiņš akcentēja, ka "KPV LV" deputāti nav lēmuši par to, vai paust atbalstu kādam no izskanējušajiem kandidātiem vai arī virzīt savu pretendentu uz šo amatu. Tāpēc politiķis varot paust tikai personīgo viedokli, ka Levitu uzskata par ļoti cienīgu kandidātu, kurš atstājis ļoti patīkama cilvēka iespaidu. Kaimiņš pozitīvi vērtē to, ka ES Tiesas tiesnesis visu laiku ir bijis "redzes lokā", ka viņš nav kāds negaidīts pārsteigums, bet gan ir pierādījis sevi kā profesionāli.

Vaicāts, vai jau tagad iezīmējas, ka Levits būs koalīcijas kandidāts, "KPV LV" līderis norādīja, ka koalīcijai lēmumu šajā jautājumā paredzēts pieņemt līdz 15.aprīlim, tāpēc "nevajag skriet notikumiem par priekšu".

Kā ziņots, valdošās koalīcijas partijas cer līdz 15.aprīlim vienoties par kopīgu kandidātu Valsts prezidenta amatam, iepriekš sacījis Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Kariņš februārī sacīja, ka politiķi vienojušies par kritērijiem, kādiem jāatbilst prezidenta amata kandidātiem, proti, ka kandidātam jābūt ar nevainojamu reputāciju, spējīgam pārstāvēt Latviju starptautiski, labi jāizprot demokrātija, jābūt redzējumam par valsts ekonomisko attīstību un nācijas attīstību.

Valsts prezidenta vēlēšanas notiks pavasara otrajā pusē.