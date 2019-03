Piketēšana, kas pie Saeimas nama aizsākās aizvadītajā otrdienā un turpinās arī šajā nedēļā, ir 25 dzīvnieku aizsardzības organizāciju iniciatīva, kas vēlas rosināt Saeimai veikt izmaiņas valsts likumdošanā, kas pasargātu veselus mājdzīvniekus no eitanāzijas, kā arī izskaustu ēnu ekonomiku, saistībā ar nelegālu dzīvnieku pavairošanu. Atšķirībā no vairuma piketa dalībnieku, kuri bija sagatavojuši plakātus ar dzīvnieku labturībai veltītiem saukļiem, Rēzija Kalniņa pie Saeimas bija ieradusies, turot rokā savu špica suņuku Rumī.

Lai gan vakarā Rēzijai bija pirmizrāde Dailes teātrī jauniestudētajai izrādei "Kalpones", aktrise devās uz piketu, tādējādi paužot savu pilsonisko atbalstu dzīvnieku aizsardzības biedrību protestam. “Esmu šokā par muļķību, ļaunumu, naidu, bezatbildību jebkurās izpausmēs. Tas ir zemiski. Biju šausmās, ieraugot fotogrāfijas, kurās pēc eitanāzijas dzīvnieki bija samesti atkritumu konteineros.

Domāju, ka tas ir tikai bizness, ka tie ir daži cilvēki, kas uz tā rēķina iedzīvojas. ir jautājums, kāpēc Saeima ir ieinteresēta atbalstīt šo ēnu ekonomiku – nelegālos dzīvnieku audzētājus, pēc tam atrast pamestos, pazaudētos, aizmukušos vai no mašīnām izmestos kaķus un suņus, un tad paņemt tos un nospricēt?” sašutumu pauž aktrise.

Lai cīnītos par mājdzīvnieku labturības tiesībām, Rēzija Kalniņa pat nevairījās mesties vārdu kaujā ar mutīgo deputātu Aldi Gobzemu, ko māksliniece īsā laikā “nolika pie vietas”. “Iznāca ārā Gobzems un taisīja absolūti neprofesionālu sevis pašreklāmu, neiedziļinoties lietas būtībā un nedzirdot vispār nevienu cilvēku, kas ar viņu runā. Tas bija... Es to varu nosaukt trīs vārdos – karalis ir pliks! Viņš manipulatīvi oponēja mūsu priekšlikumiem un ierosinājumiem. mūs nosauca par divdesmit agresīvi noskaņotiem cilvēkiem. Tas bija ārprāts. Viņš pat nesaprata, ko mēs tur darām, par ko iestājamies! Viņš iznāca un uzbruka! Mūs strostēja, pārmetot, kur bijām tai dienā, kad Saeima pieņēma likumu, ka jaunieši no 16 gadu vecuma drīkst piedalīties medībās? Man ir jautājums – kā vispār šādu likumu varēja pieņemt? Nu tad welcome terorisms, welcome agresija! Man bija ļoti, ļoti grūti “neuzcepties”. Gobzema līdzšinējām aktivitātēm nebiju sekojusi; TV ekrānā viņu ieraugot, parasti pārslēdzu kanālus, un šī bija pirmā reize, kad dzirdēju viņu runājam ilgāk par piecām minūtēm. Tagad skatījos ar muti vaļā un brīnījos – vai tiešām? Vai tiešām šāds ir Saeimā?!” stāsta Rēzija Kalniņa.