Šonedēļ VP Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī saņemts iesniegums par to, ka kāds liepājnieks nepazīstamai sievietei telefoniski nosaucis savus bankas datus, un rezultātā viņam no konta ir noņemta nauda - 6000 eiro. Vīrietis skaidro, ka viņš saņēmis divus zvanus no nepazīstamiem telefona numuriem, kur sieviete krieviski sacījusi, ka viņa viņam pārskaitīšot 420 eiro, taču lai to izdarītu, viņai ir nepieciešams viņa internetbankas lietotāja numurs, kuru viņš mutiski viņai arī nosaucis.

Pēc brīža viņam "Smart-ID" aplikācijā atnāca paziņojums, pēc kā viņš, to apstiprinot, ievadīja PIN kodu. Rezultātā no viņa bankas konta uz citu bankas kontu tika pārskaitīta nauda - 6000 eiro. Vīrietis skaidro, ka šo pārskaitījumu apstiprināja, būdams apjucis. Pēc kāda laika viņš saņēma vēl vienu zvanu no šīs pašas sievietes, kura paskaidroja, ka, ja viņš vēlas atgūt 6000 eiro, tad viņam ir jāpārskaita vēl viena naudas summa - 4000 eiro.

Vīrietis tad, saprotot, ka kaut kas nav kārtībā, devies uz bankas filiāli Liepājā un lūdzis nobloķēt internetbanku. Valsts policija ir saņēmusi arī informāciju no vairākiem iedzīvotājiem Kurzemes reģionā par šādiem zvaniem, taču, cilvēki, saprotot, ka šis ir viens no krāpšanas veidiem, noliek klausuli un turpmāk vairs neatbild uz šādiem nezināmiem ārvalstu numuriem.

Valsts policija atgādina iedzīvotājiem neuzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus, neatdot personu apliecinošus dokumentus un to kopijas, nevienam neatklāt savu internetbankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ.