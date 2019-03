2015.gada vasarā policija no vairākiem medus tirgotājiem bija saņēmusi iesniegumus par iespējamu krāpniecību. Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) amatpersonas konstatēja, ka laikā no 2015.gada jūlija līdz 2015.gada augustam organizēta grupa, uzdodoties par kādu uzņēmumu, noformējot fiktīvus pirkšanas - pārdošanas līgumus un nesamaksājot par piegādāto preci, vairākiem biškopjiem no dažādiem Latvijas reģioniem izkrāpa medu.

Izmeklēšanā likumsargi noskaidroja, ka uzņēmuma vārdā noslēgtie līgumi ar medus piegādātājiem un pārdevējiem ir viltoti. Pretlikumīgo darbību veikšanā izmantotais uzņēmums nav veicis darījumus, kas saistīti ar medus pirkšanu no biškopjiem, turklāt uzņēmuma pamatdarbības veids nav saistīts ar pārtikas produktu iegādi un realizāciju.

Kopumā tika apkrāpti septiņi biškopji, kuriem nodarīti aptuveni 25 000 eiro lieli zaudējumi.

Par iepriekš minēto noziegumu tika aizturētas četras personas vecumā no 30 līdz 50 gadiem. Šīs personas rosināts apsūdzēt pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par krāpšanu, ko izdarījusi organizēta grupa un par dokumentu viltošanu.

Lieta nodota Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai.