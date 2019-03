Slēgs satiksmi Mazajā Trokšņu ielā un gājēju ietves Emiļa Melngaiļa un Strēlnieku ielās

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas slēgtajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta satiksmi.

Transportlīdzekļu satiksmi Mazajā Trokšņu ielā var atjaunot pirms minētā laika, ja darbi tiek pabeigti ātrāk.

Saistībā ar būvniecības darbiem no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam tiks slēgta gājēju ietve Emiļa Melngaiļa ielas posmā no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai un Strēlnieku ielas posmā no ēkas Strēlnieku ielā 6 līdz Emiļa Melngaiļa ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu.

Gājēju satiksmi Emiļa Melngaiļa ielas posmā no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai un Strēlnieku ielas posmā no ēkas Strēlnieku ielā 6 līdz Emiļa Melngaiļa ielai var atjaunot pirms minētā laika, ja darbi tiek pabeigti ātrāk.