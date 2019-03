Sirmgalvim Priekulē lūgums atnest no veikala produktus "izmaksājis" 500 eiro un bankas karti

Pagājušā gada jūlijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī saņemta informācija par to, ka Priekulē kāds pensijas vecuma kungs ir iedevis citam vīrietim savu bankas karti, lai viņš veic pirkumus veikalā, taču no veikala paziņa tā arī nav pārnācis. Kā noskaidrots, 1994.gadā dzimis vīrietis gājis pie sirmgalvja jautāt pēc cigaretēm. Viņš atteicis, ka cigaretes nav un būs jāiet uz veikalu, taču, ņemot vērā viņa cienījamo vecumu, palūdza uz veikalu aiziet minētajam vīrietim pašam, sakot, lai nopērk cigaretes un vīnu, ja ir tāda vēlēšanās.

1994.gadā dzimušais vīrietis, tiekot līdz veikalam, bija aizmirsis maksājuma kartes PIN kodu un devās atpakaļ to pārjautāt. Tad, saņēmis PIN kodu, uzrakstītu uz lapiņas, viņš devās uzreiz uz bankomātu un, redzot, ka kontā ir vairāk par tūkstoti eiro, nolēma noņemt no konta 500 eiro. Vīrietis ar šo naudas summu padalījās, nododot daļu savam draugam. Viņš pats pēc tam devās uz veikalu, kur nopirka prasīto. Atpakaļceļā vīrietis nolēma no konta noņemt vēl 200 eiro, bet bija pazaudējis lapiņu, uz kuras uzrakstīts maksājuma kartes PIN kods un, trīs reizes nepareizi ievadot PIN kodu, karte palika bankomātā. Baidoties iet atpakaļ pie sirmgalvja, viņš nolēma izņemto naudu iztērēt. Taču likumsargi viņu un viņa vienaudzi aizturēja par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. Tobrīd visa nauda vēl nebija iztērēta, tādēļ daļa tika atgūta.

Abi vīrieši ir priekulnieki, kuri jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par dažāda rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Vīriešiem ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Vīrietim, kurš izņēma naudu no bankomāta, ir inkriminēta apsūdzība par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Savukārt otram vīrietim, kuram tika nodota daļa no izņemtās naudas, ir inkriminēta apsūdzība par mantas, kuras vērtība nepārsniedz ievērojamu apmēru, glabāšanu, apzinoties, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Soda apmēru noteiks tiesa.

Valsts policija aicina iedzīvotājus neuzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus, neatdot personu apliecinošus dokumentus un to kopijas, nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ.