Fotogrāfijā redzama latviešu ģimene Ventspils dzelzceļa stacijā, īsi pirms vagonu ešelonu ar 1161 cilvēkiem aizveda no Latvijas.

Uz vagonu fona redzama Kroju ģimene - vecāki Marta un Vilis, kā arī viņu meitas Valija un Maiga. Trešā meita Rasma tika ievietota citā vagonā, jo paņemta no Ventspils pilsētas. Ceturtā meita Olga ar divgadīgo meitu Virgīniju bija vienīgās no ģimenes, kuras netika izsūtītas un palika Latvijā. Kroju ģimeni deportēja uz Omskas apgabala Šerbakuļas rajonu, Borisovskas ciemu, un no izsūtījuma atbrīvoja tikai 1958.gadā. Vecākiem Martai un Vilim bija aizliegts atgriezties Latvijā, un viņi mira Sibīrijā, meitas atgriezās Latvijā. Ģimene fotogrāfiju meitai un māsai Olgai atsūtīja 1950.gadu sākumā. Okupācijas muzejam savukārt to aizvadītajā gadā dāvināja Virgīnija Krebs.

Deportācijas bija slepenas padomju okupācijas režīma operācijas, kuras fotografēt vai filmēt bija aizliegts, tādēļ labi saprotams ir fakts, ka šīs fotogrāfijas autors nav zināms. Attēls uzņemts ar PSRS platfilmas fotoaparātu "Komsomolec". Iepriekš zināmās trīs fotogrāfijas, kas saistītas ar 1949.gada 25.marta deportāciju, uzņemtas Stendes stacijā. To autors ir Jānis Indriks.