Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Jānis Millers. Viņš uzsvēris, ka pasaule virzās uz atteikšanos no fosilās degvielas izmantošanas, taču Latvijā 2018.gadā pirmo reizi reģistrēti tikai 152 elektrotransportlīdzekļi (ETL), kopējam skaitam sasniedzot 558, kas nav pat 0,1% no valstī reģistrētajiem transporta līdzekļiem. Millers zinājis teikt, ka tikmēr Norvēģijā katrs otrais no jauna reģistrētais transporta līdzeklis ir ETL.

"Auto ražotāji turpina ieviest arvien jaunus ETL modeļus, taču Latvijā pieejamais modeļu klāsts ir ļoti ierobežots, salīdzinot ar citām Eiropas un pasaules valstīm. Latvijā ir nepieciešams veicināt videi draudzīga transporta iegādi un lietošanu," pauda Millers, piebilstot, ka tiek investēti līdzekļi, lai attīstītu uzlādes tīklu visā valsts teritorijā, taču šī tīkla attīstība apsteidz tā izmantošanas potenciālu.

Tādēļ viņš rosina ieviest atbalsta programmu ETL iegādei, piešķirot valsts subsīdiju vismaz 5000 eiro apmērā par katru jauno auto. Pat dubultojot jaunu reģistrēto ETL skaitu līdz 300 vienībām, būtu nepieciešami tikai 1,5 miljoni eiro, saskaitījis Millers. Viņš uzskata, ka šo summu varētu iegūt, pārdalot ienākumus, kas gūti no akcīzes nodokļa par naftas produktiem.

Pateicoties šādam atbalsta mehānismam, sabiedrība virzītos uz dzīvi tīrākā vidē, pārliecināts Millers. Viņaprāt, tas dotu signālu pasaulei, ka Latvija tiešām grib un var būt zaļākā valsts pasaulē.