Bažas par augšupielādēto failu privātumu pauda vairāki cilvēki, kuri norādīja, ka ar vienkāršu atslēgvārdu palīdzību iekš “Google” iespējams piekļūt datiem, kuri, ļoti iespējams, bijuši paredzēti kā privāti.

Failiem.lv vadība komentēja izskanējušās bažas par kompānijas piedāvāto pakalpojumu privātuma iestatījumiem jau todien, taču šobrīd ir pieejams arī plašāks Failiem.lv vadītāja Jāņa Vikļa skaidrojums par to, ar kādiem nosacījumiem faili tiek glabāti uz serveriem. Publicējam to nerediģētā veidā:

Kā privātie dati kļūst pieejami “Google”?

Meklētājserveros nav pieejami visi Failiem.lv lietotāju dati un tie arī netiek tai padoti vai zināmi pēc noklusējuma. Meklētājserveros ir pieejamas saites uz failiem, ar kurām lietotāji paši dalījušies – un meklētājserveru rāpulis tās ir atradis kādos publiskos tīmekļa resursos. Līdzīgi kā tas ir “Google Drive”. Šo failu īpašniekiem ir iespējas savā kontā rīkoties ar šiem failiem.

Liela daļa lietotāju jau vairāk nekā 10 gadus bezmaksas izmanto Failiem.lv servisu, lai pārsūtītu vai publicētu failus ar saites palīdzību, tāpēc noklusētās piekļuves tiesības ir neitrālas – visiem, kuri zina saiti, jo saites apmeklētajiem vajag piekļūt failu saturam.

Šādi uzglabātie faili netiek nekur publicēti, kamēr lietotājs pats nepublisko failu pieejas saiti. Ja lietotājs izmanto šo saiti internetā, meklētājserveri to var noindeksēt un ietvert saites meklēšanas rezultātos, atkarībā no konteksta, kurā viņi to ir atraduši.

Failiem.lv sistēma ir aizliegusi tiem ielādēt pašu failu saturu, taču nav aizliegts publiski pieejamās saites apmeklēt.

Lietotāju kontiem uzstādījumos ir iespēja izvēlēties – lietot pēc noklusēšanas privātu režīmu – dati ir pieejami tikai autentificētiem lietotājiem. “PRO” un “Biznesa” kontu īpašnieki var uzstādīt arī papildus pieejas paroles saitēm kā arī tiem ir speciāls drošības piekļuves uzskaites žurnāls.

Failiem.lv ir speciāli veidota iespēja lietotājiem veidot publiskus failu katalogus un mapēm ieslēgt publisku režīmu – publicēt tos arī savā failiem.lv/lietotājs profilā: https://failiem.lv/public-profiles.

Lietotāji mēdz publicēt dažādu saturu un ir procedūra, ar kuras palīdzību paziņot mums par satura pārkāpumiem: https://failiem.lv/content-review servisa lietošanas noteikumi https://failiem.lv/terms un privātuma politika https://failiem.lv/privacy-policy.

Par citu servisu praksi - tā ir dažāda, atkarībā no pielietojuma un servisa lietotāju vajadzībām. “Facebook” un “Youtube” – uzkopēto failu tiesības pēc noklusējuma ir publiskas.

“Wetransfer” un “Dropbox” – meklētājserveriem ir aizlieguši indeksēt arī pašas saites. “Mediafire” un “Google Drive” – saites atļauj indeksēt.

Saistītās ziņas "10 minūtes, un man ir sveši kailfoto" - internetā satraucas par Latvijā noplūdušiem datiem "Failiem.lv" failu apmaiņas vietnē novērsta vīrusa "CTB Locker" izplatība Lielbritānijas parlamentārās izmeklēšanas ziņojumā "Facebook" nodēvēts par "digitālo gangsteri"

Vien ceturtā daļa Failiem.lv lietotāju esot no Latvijas

Failiem.lv un Files.fm kopš 2008. gada nodrošina bezmaksas un maksas failu apmaiņas un glabāšanas risinājumus interneta lietotājiem – sistēma ir izmantojama visā Pasaulē.

Sistēmās tiek uzturēti un apstrādāti desmitiem miljoni failu un tai pašlaik ir divi miljoni apmeklētāju mēnesī, no kuriem aptuveni ceturtā daļa ir Latvijas lietotāji.

Saskaņā ar "Lursoft" datubāzē pieejamo informāciju kompānija "Files.fm" (juridiskais nosaukums) dibināta 2007. gada 12. oktobrī. Saskaņā ar aktuālāko informāciju (2019. gada 7. marts) uzņēmumam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniegtu 150 eiro.