No visiem kandidātiem 69,5% ir vīrieši, bet 30,5% ir sievietes. Lielākā daļa jeb 27,6% kandidātu ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, savukārt 22,8% kandidātu ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem, bet 21,5% - vecumā no 41 līdz 50 gadiem.

Jaunākajam saraksta kandidātam ir 22 gadi, bet vecākajam - 80, bet vidējais kandidātu vecums ir 48,8 gadi.

Lielākajai daļai jeb 88,6% kandidātu ir augstākā izglītība, bet 11,4% - vidējā.

Tikmēr 39,4% kandidātu ir precējušies, 9,8% nav precējušies, 3,3% ir šķīrušies, bet 0,4% ir atraitņi. Vēl 47,2% kandidātu nav norādījuši ģimenes stāvokli.

Teju visi kandidāti ir Latvijas pilsoņi, bet kandidātu sarakstos ir arī divas personas ar ASV pilsonību, kā arī pa vienai personai ar Kanādas, Spānijas un Vācijas pilsonību.

Nedaudz vairāk nekā puse kandidātu jeb 52,8% dzīvo Rīgā, bet 7,3% - Jūrmalā.

EP vēlēšanas notiks maija otrajā pusē.