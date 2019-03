Viņa norādīja, ka izsaukumu skaits šorīt ir lielāks, nekā ierasts, taču tas skaidrojams ar laikapstākļiem.

Trīs auto avārija uz ceļa #Salaspils - #Rīga. (diemžēl neizdevās noskaidrot vietu un ceļa nosaukumu).

🎥 Svetlana Rubina pic.twitter.com/6YJKLTLTN1 — BreakingLV (@breakinglv) March 12, 2019

Vienlaikus Grāvīte sacīja, ka smagu ceļu satiksmes negadījumu neesot un tajos nav arī reģistrēts neviens cietušais.

Reta pieredze. Viss centrs piesnidzis, bet vel nav saķēzīts ar sāli. Sniegs pieblietēts. Auto kustība harmoniska un atbilstoša gan laika apstākļiem, gan atļautajam braukšanas ātrumam. pic.twitter.com/8Ld0p2eQui — Lauris Bokišs (@L_bss) March 12, 2019

Cilvēki savu neapmierinātību ar stāvokli uz Rīgas ielām izsaka sociālajos tīklos.

Rīgas ielās šorīt valda džungļu likumi, jo Nilam bija piemirsies, ka varbūt varētu notīrīt sniegu no ielām. Nē, nu vismaz dienas adrenalīna deva iegūta jau no paša rīta. — Dāvis M. Daugavietis (@DD4_) March 12, 2019

Kāpēc šodien 12.martā netiek tīrītas Rīgas ielas? Visām ceļu uzturētāju tehnikas vienībām jau sniega lāpstas ir noņemtas! 😂 — Kārlis Mucenieks (@engeneerK) March 12, 2019

Brīvības ielas. Wow. Izskatās, ka vispār nav tīrīts, jo sniegs nu jau ir labi pieblietēts. Vēl tikai nelielu atkusni pa dienu, salu vakarā un būs super. Belisimo — Ernests Štāls (@so_on) March 12, 2019

Skatoties, kā gandrīz neizbraucamajā Čaka ielas purgā auto gandrīz ieslīdēja trolejbusa sānos un kā māmiņa bērnu ratus pāri Tērbatas ielai dabūja ar brutālu stumšanu, jāsecina, ka Rīgas dome vnk padevusies. — Guna Gleizde (@ggleizde) March 12, 2019

Tikmēr kāds Saldus puses iedzīvotājs brīnās par sacelto ažiotāžu.

Skatos FB bildes, klausos radio un šķiet, ka runa ir par citu pasaules malu. Kāds putenis? Kāds sniegs? Saldū saulīte jau no paša rīta pa zemes virsu ripo — Urze (@murzemax) March 12, 2019

Arī Jelgavā no sniega ne miņas.

Latvija tomēr ir milzu impērija. Kamēr Rīgā sniegs līdz celim, Jelgavā ne pārsliņas. — Anna Peipina (@annapeipina) March 12, 2019

Kā ziņots, sniega un apledojuma dēļ braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta daudzviet Latvijā, lai gan autoceļu tīrīšanā iesaistītas 170 ziemas tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pavalsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas visa maršruta garumā, uz Vidzemes šosejas visa maršruta garumā, uz Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa visa maršruta garumā, uz Daugavpils šosejas no Rīgas līdz Aizkraukles un no Krāslavas līdz Paterniekiem, uz Liepājas šosejas visa maršruta garumā, uz Ventspils šosejas visa maršruta garumā, Liepāja-Rucava visa maršruta garumā, uz Rēzeknes šosejas no Varakļāniem līdz Ludzai, uz Grebņeva-Medumi šosejas visa maršruta garumā, uz Rēzeknes apvedceļa visa maršruta garumā, uz autoceļa Madona-Gulbene visa maršruta garumā, kā arī uz autoceļa Talsi-Strazde-Kuldīga visa maršruta garumā.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Jēkabpils un Preiļu apkārtni.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.