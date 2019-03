Partija "Saskaņa" no pagājušā gada 7.oktobra līdz šim brīdim ziedojumos saņēmusi 106 134 eiro. Savukārt apvienībai "Attīstībai/Par!" kopš Saeimas vēlēšanām ziedoti 13 064 eiro. Apvienībā ietilpstošā "Latvijas attīstībai" saņēmusi 103 265 eiro ziedojumus, bet "Kustība Par!" - 4980 eiro, līdz ar to "Attīstībai/Par!" un tajā ietilpstošajām partijām kopumā pārskaitīti - 121 309 eiro.

Partiju apvienībai "Jaunā Vienotība" ziedojumos pārskaitīti 3849 eiro, apvienībā ietilpstošajai partijai "Vienotība" 68 379 eiro.

Zaļo un Zemnieku Savienība (ZZS) ziedojumos saņēmusi 26 023 eiro. ZZS veidojošajām partijām - Latvijas Zemnieku savienībai (LZS) un Latvijas Zaļajai partijai (LZP) - kasēs ieskaitīti attiecīgi 5680 eiro un 32 505 eiro. Kopumā šīm politiskajām organizācijām kopumā pārskaitīti 64 208 eiro

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) ziedojumos saņēmusi 24 681 eiro.

Jaunā konservatīvā partija saņēmusi 21 674 eiro ziedojumus, bet partija "KPV LV" - 4685 eiro.

Saeimā neiekļuvušie spēki - partija "Progresīvie" ziedojumos saņēmusi 10 990 eiro, "Latvijas Reģionu apvienībai" atvēlēti 13 089 eiro, bet Latvijas Krievu savienībai ziedojumos pārskaitīti 2217 eiro.

Fiziskās personas drīkst veikt ziedojumus, iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo to kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem.

Vienai partijai gada laikā ziedojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 21 500 eiro.