2017. gada 20. aprīlī Aizputes novada Rijniekos, būvējot jaunu māju uz reiz nodegušās mājas pamatiem, tika izrakta automašīna „Audi” ar 2000. gadā nogalinātā Aizputes kriminālās autoritātes Aigara Zikmaņa līķi. „Automašīna-sarkofāgs”, pēc tā atracēja vārdiem, bija ierakta sekli un lielā steigā – zemes kādreizējā īpašnieka, Zikmaņa drauga un kādreizējā kriminālā biznesa partnera Māra Avižus bijušajā īpašumā – zem nodegušā šķūņa, kurš nu ieguvis jaunu saimnieku. Mājas būvnieks Kaspars pastāstīja, ka, gatavojoties būvēt māju un rokot zemi, atradis zemē ieraktu mašīnu, bet mašīnā bijis līķis ar šautu brūci galvā. Automašīna nebija dziļi ierakta un tai atstāta numura zīme. Kaut arī spēkratā no vīrieša bija palikuši vien kauli, satrūdējuši džinsi un ādas jaka, par viņa labo dzīvi liecināja dārgie ādas apavi, kuri vēl pēc 17 gadiem izskatījās kā jauni.

Mūža mājas zem drauga nodegušā šķūņa krāsmatām

Automašīnu ar tās saimnieka, bijušā afērista, 2000. gadā nošautā Aigara Zikmaņa līķi tika atrakta, uzsākot ēkas būvniecību Aizputes novada Rijniekos 2017. gada aprīlī. (Foto: liepajniekiem.lv)

Zīmīgi, ka pēc Zikmaņa pazušanas no Aizputes puses nozuda arī Avižus, bet viņa māja, kuras pagalmā tika aprakts Zikmaņa līķis, nodega.

2000. gadā Zikmaņa tēvs policijā iesniedza paziņojumu par sava 1968. gadā dzimušā dēla pazušanu un gandrīz 17 gadus viņš bija izsludināts meklēšanā, līdz viņa mirstīgās atliekas nejauši atraka. Viņš savas mūža mājas bija atradis sava kādreizējā 1964. gadā dzimušā drauga un kriminālā biznesa partnera īpašumā.

Nu policijai izdevās noskaidrot izdarītās slepkavības apstākļus un iespējamo motīvu, kā arī noskaidrot personu, kura saistīta ar slepkavību un kuru ar kādas Skandināvijas valsts (visticamāk, Norvēģijas, kurā pēc aizmukšanas no Aizputes uz kādas naftas platformas esot strādājis Avižus) aizturēt.

Izmeklējot lietas apstākļus, policijas rīcībā iegūtā informācija liecina, ka slepkava varētu būt kāds 1964. gadā dzimis vīrietis, par kuru policijas iegūtais pierādījumu kopums bijis pietiekošs, lai noziegumā to atzītu par aizdomās turēto. Pie aizdomās turētā veiktās kratīšanas laikā tika izņemta munīcija. Izmeklēšanas laikā iepriekš ierosinātais kriminālprocess pārkvalificēts pēc Krimināllikuma 117. panta devītās daļas - par slepkavību, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā, un pēc Krimināllikuma 233. panta otrās daļas - par šaujamieroču munīcijas nelikumīgu glabāšanu. Lai arī policisti to neapstiprina, viss liecina, ka aizdomās turētais varētu būt Avižus. Darbs vēl turpinās, bet izmeklēšana uzskata, ka faktiski lieta ir atklāta, paziņojusi policija.

Trako deviņdesmito reketieri

Vietējie Zikmani atceras kā bēdīgi slavenu pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu biznesmeni. Aizputē 2000. gadā izskanēja vairākas versijas par viņa pazušanu. Visticamākā – Zikmanis ar Avižus nav spējuši sadalīt naudu un tas viss beidzies ar slepkavību.

Automašīna "Audi", kuru izraka pēc 17 gadiem ar bēdīgi slavenā Aizputes biznesmeņa Aigara Zikmaņa līķi. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Aizputniece Irma (vārds mainīts) „Kurzemes Vārdam” savulaik stāstīja: „Man bija mazs veikals. Ar to pašu mazo “Audi” rītos, kad braucu uz Aizputi pēc maizes, (Zukmanis) mani pavadīja līdz veikalam. Vakaros atkal pavadīja mājās. Tā Zikmanis Irmai sekojis vairākus vakarus, bijis skaidrs, ka vēlas nodarboties ar reketu. No tā Irmu paglābis vīrs, kurš pateicis Zikmaņa „biznesa” partnerim, savam bērnības draugam Avižus, lai sievu liek mierā. No tā laika Irma varējusi mierīgi turpināt saimniekot savā veikaliņā.

Avižus kopā ar Zikmani bijuši biznesa partneri. Abi uzpirkuši mežus, izzāģējuši, apkrāpuši cilvēkus, daudziem palikuši parādā.

Kopš laika, kad pazuda Zikmanis, Aizputē vairs nav manīts arī viņa biznesa partneris. Avižus pazudis drīz pēc tam, kad nodegusi viņa māja, kuras krāsmatās arī bija norakta automašīna ar Zikmaņa līķi. Tomēr tolaik neviens to neiedomājās saistīt ar Aigara likteni, taču šobrīd ir skaidrs, ka šķūnis speciāli nodedzināts, lai slēptu slepkavības pēdas. „Visi vienlaikus pazuda, un tad Aizputē iestājās miers,” nosacīja Irma.

Iespējamais slepkava joprojām uz brīvām kājām

Taču iespējamais slepkava joprojām atrodas uz brīvām kājām, raksta Liepājas laikraksts „Kurzemes Vārds”. Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Slepkavību novēršanas un personu meklēšanas nodaļas priekšnieka vietnieks Jānis Kāpostiņš uz jautājumu, kāpēc iespējamais slepkava joprojām ir uz brīvām kājām, ja lieta ir faktiski atklāta, „Kurzemes Vārdam” teica:

„Izmeklēšanas laikā aizdomās turētā persona tika aizturēta un sākotnēji tai bija piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, kas vēlāk mainīts uz drošības līdzekli, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Drošības līdzeklis tika mainīts saskaņā ar kriminālprocesa likumu, kurā ir noteikti visi drošības līdzekļa veidi un to mainīšanas nosacījumi. Konkrētajā gadījumā izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju par to nevaru sniegt”.

