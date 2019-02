Vīrietis savulaik strādājis kompānijas transporta atzarā, pildot šofera pienākumus. Prātiņam nav skaidrs, kā "ar šādu reputāciju viņa nokļuvusi tik tālu", un autovadītājs raidījumā paudis, ka ministrei nav jāpaliek amatā, jo tā "ir naudas zagšana valstij un cilvēkam".

Prātiņš "Monētā" strādājis no 2013.gada 12.augusta līdz 27.decembrim. Viņš sākotnēji lūdzis kompānijas īpašnieku Petraviču mainīt algu politiku un maksāt visus nodokļus, taču no priekšnieka puses sekojusi aizbildināšanās, ka par to varēs parunāt citu dienu. Prātiņš apgalvoja, ka oficiālā atalgojuma daļa tika pārskaitīta uz bankas kontu, bet pārējo summu "saņēmu vai garāžā vai uz ceļa". Kad tikušies ar priekšnieku, mašīnā blakus sēdējusi arī tagadējā labklājības ministre Petraviča, tāpēc šoferis secinājis, ka viņa par notiekošo bijusi informēta.

Šoferis, atsaucoties uz kāda cita "Monētas" darbinieka stāstīto, apgalvojis, ka aplokšņu algu maksāšana uzņēmumā notikusi vēl pirms pusotra gada. Viņš gan pieļāva, ka tagad, kad jautājums plaši izskanējis medijos, situācija varētu būt mainījusies.

Jau vēstīts, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir saņēmis anonīmus ziņojumus par iespējamiem pārkāpumiem nodokļu jomā uzņēmumā "Monēta", kurā finanšu vadītājas amatu ieņēmusi Petraviča, bet uzņēmuma īpašnieks ir viņas vīrs. Pati Petraviča šos pārmetumus kategoriski noraidījusi.

Ministre tika atzinusi, ka pagājušā gada novembrī VID pieprasīja uzņēmumam dokumentus un skaidrojumus, kurus arī uzņēmums sniedza. "Visi nepieciešamie skaidrojumi un dokumenti dienestam tika sniegti, tāpēc ļoti ceru, ka šis nepatīkamais skandāls arī drīzumā beigsies," piebilda ministre.

Kompānijas pamatdarbība ir mazumtirdzniecība ar pārtikas un primārās nepieciešamības precēm un transporta pakalpojumi. Uzņēmumam ir pieci veikali Saldus novadā.