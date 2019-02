Viņa skaidroja, ka gandrīz 100% gadījumu dzemdes kakla vēzi izraisa tieši CVP, un Latvijā apmaksātā vakcīna par aptuveni 75% samazina iespējamību saslimt ar dzemdes kakla vēzi.

Zavadska norādīja, ka neviena vakcīna nepasargā no pilnīgi visiem CPV tipiem. Kopumā pasaulē pieejamas trīs dažādas vakcīnas, kas pasargā no diviem, četriem un deviņiem izplatītākajiem dzemdes kakla vēzi izraisošiem CPV tipiem. Latvijā meitenēm vecumā no 12-18 gadiem valsts apmaksā vakcīnu pret diviem biežākajiem dzemdes kakla vēzi izraisošajiem CPV tipiem - 16. un 18.tipu.

Pēc infektoloģes paustā, tas nozīmē, ka šobrīd Latvijā apmaksātā vakcīna par aptuveni 75% samazina iespējamību saslimt ar dzemdes kakla vēzi. "Vairākās Eiropas valstīs, tai skaitā Igaunijā tiek apmaksāta vakcīna pret deviņiem CPV tipiem. Abas Eiropā lietotās vakcīnas ir pilnībā drošas, atšķiras tikai aptveres lauks. 9 valentā vakcīna par aptuveni 90% samazina iespējamību saslimt ar dzemdes kakla vēzi," skaidroja Zavadska.

Viņa uzsvēra, ka vakcīna ir pilnībā droša, un tās drošību apstiprinājušas tādas organizācijas kā Pasaules Veselības organizācija, ASV Pārtikas un zāļu pārvalde un Eiropas Zāļu aģentūra. "Vakcīna nesatur nedz vēža daļiņas, nedz paša vīrusa daļiņas. Tā atdarina dabīgā vīrusa struktūru, taču tā kā nesatur vīrusa DNS, tāpēc nav ne mazākās iespējas, ka vakcīna izprovocēs saslimšanu ar CPV," pauda mediķe.

Pēc viņas teiktā, biežākā nevēlamā reakcija pēc CPV vakcīnas ir vieglas vai vidēji stipras īslaicīgas sāpes injekcijas vietā, tūlītēja lokāla dzēlīga sajūta un apsārtums injekcijas vietā. Citas biežāk ziņotās reakcijas - galvas sāpes, muskuļu sāpes, nogurums un neliels drudzis.

Zavadska uzsvēra, ka, kopš vakcīnas licenzēšanas 2006.gadā, ir savakcinētas vairāk kā 270 miljoni CPV vakcīnu devas un bijuši vairāki drošības apkopojuma pasaulē ziņojumi, no kuriem nevienā nav apstiprinājies, ka vakcīna varētu būt nedroša. Parasti Pasaules Veselības organizācija, izvērtējot vakcīnas iedarbību, to atzīst par drošu, bet CPV vakcīna atzīsta pat par īpaši drošu.

Viņa atgādināja, ka CPV ir vīruss, kas inficē ādas un gļotādu dziļākos slāņus, tostarp elpceļu un ģenitālā trakta ādu un gļotādu. Kaut arī sabiedrībā nereti var sastapties ar uzskatu, ka CPV ir seksuāli transmisīva slimība, ar šo vīrusu var inficēties arī sadzīves kontaktu un dzemdību laikā, uzsvēra infektoloģe.

Viņa skaidroja, ka inficēšanās ar CPV notiek galvenokārt āda-āda un āda-gļotāda kontakta ceļā. Zavadska gan piebilda, ka dzimumkontakta laikā risks inficēties ar kādu no kancerogēnajiem tipiem ir lielāks nekā sadzīves kontaktu ceļā.

Pēc Zavadskas teiktā, vairums CPV infekcijas ir pārejošas un neizraisa klīniskas sekas, tomēr dažkārt vīrusiem, īpaši kancerogēnajiem, izdodas "apmānīt" cilvēka imūno sistēmu un "ieperināties" cilvēka šūnās uz ilgu laiku. Ilgstoša vīrusa uzturēšanās organismā un vairošanās visvairāk sastopama CPV 16. un 18. tipiem. CPV 16.tips ir atbildīgs par gandrīz 60% un CPV 18.tips par vairāk nekā 15% visiem dzemdes kakla vēžiem Eiropā. Ne tik bieži, taču dzemdes kakla vēzi var izraisīt arī citi 11 augsta riska vīrusi, piebilde infektoloģe.

Viņa uzsvēra, ka CPV ierosinātās slimības skar gan sievietes, gan arī vīriešus, tāpēc vakcinēties var un vajag abiem dzimumiem. Dominējošais ieteikums vakcinēties pret CPV ir no deviņu līdz 26 gadu vecumam, tomēr dažādās valstīs ieteiktais vecums var atšķirties. Piemēram, ASV Pārtikas un zāļu pārvalde oficiāli apstiprinājusi, ka vakcinācija ir efektīva sievietēm līdz 45 gadu vecumam. Pēc infektoloģes teiktā, pierādīts, ka sievietēm iespējamība inficēties ar CPV ar gadiem samazinās, bet vīriešiem infekcijas iespējamība ir stabila visas dzīves laikā.

Zavadska norādīja, ka Latvijā vakcinācija tiek apmaksāta tikai meitenēm, un tas esot saistīts ar finansējuma pieejamību, jo attīstītajās pasaules valstīs daudzviet pret CPV jau vakcinē arī zēnus. "Zēni un vīrieši arī ir šī vīrusa pārnēsātāji, turklāt vīruss var izraisīt ne tikai dzemdes kakla vēzi, bet arī taisnās zarnas, dzimumlocekļa un citu lokalizāciju audzējus, ar kuriem var saslimt arī zēni un vīrieši. Kopumā ir 20 valstis, tostarp Austrija, Zviedrija, ASV, Kanāda un Austrālija, kur valsts programmā vakcinē arī zēnus," skaidroja Bērnu slimnīcas pārstāve.