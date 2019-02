Siguldas novads aizvadītajā gadā tūrisma ziņā pārsniedzis pirmskrīzes rādītājus

Siguldas novada pašvaldības informācija liecina, ka Siguldā ievērojami turpina palielināties tieši ārvalstu tūristu skaits - ārvalstu viesu skaits, neskatoties uz to, ka 2017.gadā pret 2016.gadu ārvalstu viesu skaits jau bija sasniedzis 34% pieaugumu, pieaudzis vēl par 2,3%.

Ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits 2018.gadā pieaudzis par 5%. Pagājušajā gadā Siguldas novada naktsmītnēs apkalpoti 53 285 viesi, no kuriem 56% ir tieši ārvalstu tūristi. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs bijis 1,5 naktis. Salīdzinot ar 2017.gadu, viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 1,3%.

No kopējā ārvalstu tūristu skaita, kas apmeklējuši Latviju, Siguldā nakšņojuši 1,6%, tādējādi Siguldas novads ieņem ceturto vietu uzņemto ārvalstu viesu tirgus daļā Latvijā.

57% no viesiem, kas izmantojuši Siguldas novada naktsmītnes, bijuši ārvalstu nakšņotāji – 16% viesu bijuši no Vācijas, 10% no Igaunijas, 5% no Krievijas, 4% no Lietuvas un 2,3% no Somijas.

Vislielāko viesu skaitu - 85%, 2018.gadā uzņēmušas viesnīcas, kurās Siguldas viesi pavadījuši 82% no visām Siguldas novadā pavadītajām naktīm.