Avārija notikusi Brīvības ielā, kad 1979.gadā dzimušais, braucot ar "Audi A3", iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar 1969.gadā dzimušā vadīto "Volkswagen Golf".

Pēc sadursmes abi vīrieši nogādāti slimnīcā, un noskaidrots, ka avārijas izraisītājs bijis 2,7 promiļu reibumā, turklāt nav ieguvis autovadītāja apliecību. Par notikušo policija sākusi kriminālprocesu.

Notikuma vietā bija neieciešama arī glābēju palīdzība, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ar vinčas palīdzību ugunsdzēsēji glābēji vienu no automašīnām novilka no ceļa braucamās daļas. Tā kā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā uz brauktuves bija izlijusi eļļa, izmantots absorbents, lai to savāktu.