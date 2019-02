Aptaujā noskaidrojies, ka vairāk nekā puse jeb 51% sieviešu atvaļinājumam speciāli iekrāj līdzekļus, kamēr vīriešu vidū finanšu resursus atvaļinājumam taupa 46%. Kungi biežāk atpūtu apmaksā no savā rīcībā esošiem līdzekļiem - 44%, tos speciāli neatliekot, un 35% dāmu izvēlas šādu atvaļinājuma apmaksas veidu.

Izraudzītajai atpūtai visbiežāk līdzekļus speciāli iekrāj iedzīvotāji 35-44 gadu vecumā - 56%, kam seko iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 51% - un iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem 53%, kas atvaļinājumam krāj naudu. Visbiežāk naudu atpūtai speciāli iekrājuši iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem - 65%, taču vienlaikus šādu pieeju atvaļinājuma budžeta saplānošanai izraudzījušies arī 53% atpūtnieku ar augstiem ienākumiem.

"Latvia Tours" direktore Ieva Keiša norādīja, ka ir dažādi iemesli speciālai līdzekļu krāšanai, lai dotos atpūtā. Aptauja liecina, ka viens no tiem ir ienākumu līmeņa jautājums, kad cilvēks apzinās, ka atvaļinājumam budžets ir laikus jāieplāno. Tomēr līdzekļus atvaļinājumam speciāli mēdz atlikt arī personas ar augstiem ienākumiem. Nereti tas esot plānošanas faktors - kad persona skaidri apzinās, kā un kur tieši vēlas atpūsties.

"Kad rocība un laiks atļauj, cilvēki labprāt saplāno garākus atvaļinājumus ar tālākiem, bieži vairākiem galamērķiem un mērķtiecīgi tam ieplāno nepieciešamo summu. Tā ir prātīga plānošana – ja reiz esi izlēmis atvēlēt lielāku naudas summu un aizceļot uz kādām tālākām zemēm, ir vērts izmantot izdevību paviesoties arī blakus valstīs, padarot vēl krāšņāku jaunu kultūru, tradīciju un dabas iepazīšanas piedzīvojumu," sacīja Keiša.

Pēc viņas teiktā, saskaņā ar "Latvia Tours" ceļojumu indeksa datiem pieeja iekrāt līdzekļus vēlamajai atpūtai gadu gaitā kļuvusi populārāka - ja 2015. gadā kopumā 43% aptaujāto atzina, ka atvaļinājumam speciāli atliek naudu, tad 2018. gadā tādu ir jau 49%. Kopš 2015.gada ik gadu to skaits audzis par 2% līdz 3%.

Tikmēr jaunu cilvēku vecumā no 18 līdz 24 gadiem grupā ir visvairāk atpūtnieku, kuriem atvaļinājuma izmaksas sedz kāds cits - 47%. Arī katram piektajam iedzīvotājam vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem atpūtas ceļojumu ir izmaksājis kāds cits. Tikmēr vidēji 40% ceļotāju vecumā no 25 līdz 54 gadiem atvaļinājumu parasti apmaksā no pašu līdzekļiem.

Aptaujā piedalījās 1002 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem visos Latvijas reģionos. "Latvia Tours" ceļojumu indekss veikts 2018.gada oktobrī.

"Latvia Tours" ceļojumu indekss apkopo informāciju par Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu, viedokli un attieksmi pret dažādiem ar ceļošanu saistītiem jautājumiem, un to izveidojusi tūrisma aģentūra "Latvia Tours" sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS.