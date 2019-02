Rīgas atbildīgas amatpersonas gan ik pa laikam piemin šādu iespēju, bet vienmēr aizrunājas gan par to, ka tas ir par dārgu un ka šķembas aizdambēs lietus notekūdeņu sistēmu, gan arī par to, ka, lai pārorientētos no sāls un šķembām, ir nepieciešami kaut kādi īpaši pētījumi un speciālistu atzinumi. Tomēr, kā var zināt, ka kaut kas neder, ja tas nav izmēģināts? Daugavpils pašvaldība nolēmusi vispirms nevis pasūtīt teorētiskus pētījumus, bet gan šo metodi izmēģināt praksē. Tas nekas, ka ziema drīz beigsies, bet varbūt tagad iegūtā pieredze ļaus no apavus, māju pamatus un mīļdzīvnieku ķepas bojājošā sāls atteikties nākamajā sezonā...

Daugavpils pašvaldība informē, ka sadarbībā ar pilsētas ielu ikdienas uzturētāju - Daugavpils specializēto autotransporta uzņēmumu tuvākajās dienās uzsāks eksperimentālu trotuāru nokaisīšanu ar līdz šim pilsētā neizmantotu pretslīdes materiālu – granīta šķembām, „ņemot vērā nacionālā līmenī un masu medijos regulāri apspriesto tēmu par sāls–smilts maisījuma izmantošanas piemērotību trotuāru un braucamās daļas uzkopšanā Latvijā ziemas periodā”.

Ja tuvāko dienu laikā dienā gaisa temperatūra sasniegs plus grādus un būs vērojams atkusnis, savukārt naktī gaisa temperatūra sasniegs mīnus grādus un veidosies apledojums, aptuveni mēnesi katrā pilsētas mikrorajonā, pēc Skandināvijā plaši izmantotas metodikas, trotuāri daļēji tiks nokaisīti ar granīta šķembām. Pēc jaunās metodikas izmantošanas tiks veikta detalizēta šo darbību analīze, kā rezultātā noskaidros granītu šķembu izmantošanas efektivitāti un veiks provizorisku granīta šķembu izmantošanas saimnieciski–ekonomisko analīzi, skaidro pašvaldība.

Te jāpiemin, ka jau pirms pieciem gadiem granīta šķembu kaisīšanu izmēģināja Valmierā, un to turpina joprojām – bet nevis uz trotuāriem, bet kāpnēm. Valmieras pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītāja Rita Jemšika norādījusi, ka granīta šķembu izmantošanu kāpņu apstrādei slīdēšanas novēršanai rosinājusi sāls negatīvā ietekme, kas bojāja kāpņu betona virsmas. Šķembu izmantošana Valmieras kāpņu uzturēšanai ziemā tiks izmantota arī turpmāk, bet uz ielām (trotuāriem) to nekaisīšot, jo tas var bojāt kanalizācijas sistēmu.

Saistītās ziņas Rīgas domei nav secinājumu par sāls nekaisīšanas uz ielām metodes efektivitāti Sniega un sāls putras: kāpēc ar katru gadu ielu kaisīšanai izmantotais sāls daudzums kļūst arvien lielāks? Atsākta parakstu vākšana par smilšu, nevis sāls izmantošanu ielu kaisīšanā

Tikmēr Rīgas domes oficiālajā interneta vietnē riga.lv ir kategoriski norādīts: „Sīkšķembas (granīta izsijas) Rīgā nav pielietojamas, jo tās aizsprosto kanalizāciju un lietus notekas. Vispirms nāktos pārbūvēt kanalizācijas sistēmu, bet tam būtu nepieciešami vairāki miljoni eiro, un tikai pēc tam varētu izmantot granīta izsijas. Turklāt sīkšķembas mūsu laika apstākļos būtu neefektīvas: tās mazina slīdamību, bet sniegu nekausē. kaisot ar abrazīvo materiālu tā iedarbība beidzas ātrāk un tāpēc ir jākaisa biežāk”.