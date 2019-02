Lietā par aizdomās turēto esot atzīts ne tikai Vilnītis, bet arī advokāte Ieva Ramiņa, par kuras iespējamu aizturēšanu jau iepriekš ziņoja Latvijas Televīzija, un vēl kāds bijušais KNAB darbinieks Andrejs Vasiļevičs.

Saskaņā ar "Nekā personīga" vēstīto Vilnīti, Ramiņu un Vasiļeviču policija tur aizdomās par kukuļa piesavināšanos. Izmeklētāji uzskatot, ka Polijā bāzēta kompānija maksājusi Vilnīša firmai 135 000 eiro, lai tā palīdz izkārtot licenci maksājumu iestādes darbībai, kas ļautu kompānijai sniegt pakalpojumus visā Eiropas Savienībā. Šādiem uzņēmumiem jāiziet stingra procedūra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā (FKTK).

Tomēr licenci poļu kompānija tā arī neesot ieguvusi, jo saņēmusi FKTK atteikumu. Savukārt naudu Vilnīša uzņēmums iztērējis, līdz ar to kādreizējam galvenajam korupcijas apkarotājam lieta varot beigties ne vien ar apsūdzībām korupcijas mēģinājumā, bet arī ar detektīva licences zaudēšanu. Tomēr lietā esot daudz neskaidrību, piemēram, policija neesot noskaidrojusi to FKTK personu, kurai kukuli it kā bijis plānots nodot.

Polijas kompānija, kuras interesēs noticis neskaidrais darījums, ir "GPN Data Europe", kura Latvijā iegādājusies firmu "GPN Data Latvia". Šajā firmā strādājis kādreizējais KNAB darbinieks Vasiļevičs, kurš sava pārstāvētā uzņēmuma interesēs vērsies pēc palīdzības Vilnīša firmā. 2016.gada nogalē Vilnīša uzņēmumam pārskaitīti minētie 135 000 eiro. Policija domā, ka nauda maksāta, lai Vilnītis uzpirktu FKTK amatpersonas, bet iesaistītie to noliedz, vēstīja raidījums. Pats Vasiļevičs "Nekā personīga" apgalvoja, ka nauda Vilnīša firmai maksāta par juridisko palīdzību.

Vilnītis licences kārtošanā iesaistījis advokāti Ramiņu. Viņas birojā pirms daudziem gadiem praktizējis pašreizējais FKTK padomes priekšsēdētājs Pēters Putniņš. FKTK apstiprinājusi, ka advokāte nākusi uz sarunām un advokātu klātbūtne licenču kārtošanā esot pat vēlama. Sarunas ilgušas vairākus mēnešus, taču bez firmai vēlamā rezultāta.

Kad Vilnītis notērējis saņemtos 135 000 eiro, bet poļu uzņēmums licenci tā arī neieguvis, kompānijas vadība Polijā bijusi nemierā un izteikusi neuzticību valdes loceklim Vladimiram Remi, kā arī vērsusies pret viņu tiesā, turpretim Remi vainojis visus pārējos. Visdrīzāk tieši pēc Remi iesnieguma Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) pērn sāka kriminālprocesu par sagatavošanos kukuļdošanai, kukuļa piesavināšanos un naudas atmazgāšanu, pieļāva raidījums.

Ramiņa lūgusi Zvērinātu advokātu padomei apturēt viņas darbību advokatūrā, ko padome ari izdarījusi. ENAP sāktā kriminālprocesa virzītājs ir Vitālijs Polovinskis - priekšnieka vietnieks nodaļai, kas pamatā izmeklē banku lietas, noskaidrojis "Nekā personīga".

Kā ziņots, Vilnīti nesen aizturēja ENAP. Bijušais KNAB priekšnieks pagājušā nedēļā teica, ka nekomentēs savas aizturēšanas iemeslus, tomēr neoficiāli noskaidrots, ka kriminālprocess, ar kuru viņš saistīts, ir par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Vilnītis par KNAB priekšnieku kļuva 2009.gadā, bet no šī amata Saeima viņu atbrīvoja 2011.gadā. Toreiz speciāli izveidota komisija ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera vadībā trīs mēnešus vērtēja Vilnīša atbilstību amatam, līdz nāca klajā ar atzinumu, ka Vilnītis KNAB priekšnieka amatam neatbilst, jo viņš savā darbā esot pieļāvis virkni dažādu pārkāpumu.

Pirms kļūšanas par KNAB priekšnieku Vilnītis strādājis toreizējās Latvijas Policijas akadēmijas Civiltiesību zinātņu katedrā un Juridiskajā koledžā par lektoru. Viņš bijis Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieka vietnieks, Iekšlietu ministrijas Personu aizsardzības dienesta nodaļas priekšnieks, Iekšlietu ministrijas Organizētās noziedzības apkarošanas biroja sevišķi svarīgu lietu inspektors un galvenais inspektors.

2017.gada pašvaldību vēlēšanās viņš bija Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) Rīgas mēra amata kandidāts.

"Firmas.lv" dati liecina, ka Vilnītim pieder uzņēmumi "Information agency" un "NV & Co". VP mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka "Information agency" ir licencēta detektīvsabiedrība.

"Information agency" pagājušajā gadā strādāja ar 72 550 eiro lielu apgrozījumu, bet ar 52 754 eiro lieliem zaudējumiem. "NV & Co" pērn apgrozīja 36 000 eiro un strādāja ar 10 960 eiro lielu peļņu.

VP mājaslapā publicētā informācija liecina, ka Vilnītis ir sertificēts detektīvs. 2014.gadā izsniegtais sertifikāts viņam ir derīgs līdz šī gada 14.februārim.