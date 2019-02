Līdz ar iepirkās siltumenerģijas cenas samazinājumu, AS "Daugavpils siltumtīkli" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniedza pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Regulators, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzina, ka tie atbilst SPRK metodikai. Līdz ar to gala tarifs Daugavpils iedzīvotājiem no 2019.gada 1.marta būs 57,67 eiro par MWh.

"Daugavpils siltums" šī gada 24.janvārī regulatorā iesniedza aprēķinātu pašu noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu samazinājums par 0,2% saistāms ar iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu. Tā kā regulators 2018.gada 28.novembrī nolēma piešķirt komersantam atļauju pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena vai pārdotās elektroenerģijas cena, tad līdz ar noteiktajām izmaiņām komersants SPRK iesniedza noteiktos tarifus, kas zemāki nekā regulatora šī gada janvārī apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu ļauj "Daugavpils siltumtīkli" savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Pēc atļaujas piešķiršanas Regulatoram ir tiesības uzraudzīt komersanta darbību un aizstāvēt lietotāju intereses, tai skaitā tiesības saņemt siltumenerģiju par tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Vienlaikus komersantam ir pienākums informēt SPRK par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes un iepirktās siltumenerģijas iepirkuma līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Jau ziņots, ka Daugavpilī siltumenerģijas tarifs par 0,2% samazinājās 1.februārī un pašreiz ir 57,77 eiro par MWh.

"Daugavpils siltumtīkli" ir regulēts siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs kopš 2012.gada. Komersantam izsniegta SPRK licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2017.gada 11.novembra līdz 2037.gada 10.novembrim. Licences darbības zona ir Daugavpils teritorija. Komersants sniedz gan regulētus pakalpojumus, gan neregulētus pakalpojumus.