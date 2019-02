No 12.aprīļa līdz 5.maijam Latvijā plānots organizēt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Furious Hammer".

Tās būs bataljona kaujas grupas līmeņa taktiskās lauka mācības, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Igaunijas, Igaunijā dislocētās Lielbritānijas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas dalībvalstīm - Lielbritānijas, Francijas, Dānijas un no Latvijas. Mācības tiek rīkotas, lai pilnveidotu Lielbritānijas vadītās NATO kaujas grupas dalībvalstu spējas bataljona līmeņa operāciju izpildē Latvijas apstākļos, uzlabojot sadarbību starp NBS vienībām, Igaunijas bruņotajiem spēkiem un Lielbritānijas vadītās NATO kaujas grupas dalībvalstīm.

NBS plāno piedalīties mācībās, lai pilnveidotu uzņemošās valsts atbalsta spējas, nodrošinot sabiedroto spēku darbību Latvijas teritorijā.

No 13.maija līdz 25.maijam Latvijā plānots organizēt NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Summer Shield XVI". Tās būs bataljona līmeņa štābu un apakšvienību mācības kaujas atbalsta elementu plānošanai un vadīšanai dažādās taktiskajās operācijās, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Latvijas, Latvijā dislocētās Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas dalībvalstīm un ASV.

NBS plāno piedalīties mācībās, lai pilnveidotu netiešā un apvienotā uguns atbalsta spēju un tuvā gaisa atbalsta spēju integrāciju taktisko operāciju izpildē, kā arī pilnveidotu sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.

No 13.maija līdz 14.jūlijam Latvijas teritorijā plānots organizēt NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Swift Response 19". Šīs būs gaisa desanta divīzijas bataljona līmeņa lauka taktiskās mācības, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no ASV un Latvijas. Mācības tiek rīkotas, lai trenētu sabiedroto spēku stratēģiskā gaisa desanta reaģēšanas spējas pēkšņa apdraudējuma gadījumā, kā arī pilnveidotu NBS spējas uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā.

No 27.maija līdz 2.jūnijam Latvijā paredzētas NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Efp est kg Certex". Šīs būs Igaunijā dislocētās Lielbritānijas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas taktiskās mācības, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Latvijas, kā arī no Igaunijā dislocētās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas.

Tās tiek rīkotas, lai pilnveidotu un pārbaudītu Igaunijā dislocētās NATO paplašinātās kaujas grupas kārtējās rotācijas gatavību pildīt uzdevumus apdraudējuma gadījumā. NBS plāno piedalīties mācībās, lai pilnveidotu uzņemošās valsts atbalsta spējas, nodrošinot sabiedroto spēku darbību Latvijas teritorijā.

Savukārt no 26.jūnija līdz 9.jūlijam Latvijā plānots organizēt NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Jef (M) 19 Amphibex". Šīs būs apvienoto reaģēšanas spēku taktiskās mācības ar jūras desanta un gaisa atbalsta izmantošanu, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Zviedrijas, Somijas un NATO dalībvalstīm.

Militārās mācības tiek rīkotas, lai trenētu sabiedroto spēku jūras desanta reaģēšanas spējas pēkšņa apdraudējuma gadījumā, ja nepieciešams, sinhronizējot desantu ar tuvo gaisa atbalstu, kā arī pilnveidotu NBS spējas uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā, uzlabojot sadarbību starp Latvijas un sabiedroto dalībvalstu bruņotajiem spēkiem.

NBS plāno piedalīties mācībās, lai pilnveidotu uzņemošās valsts atbalsta spējas, nodrošinot sabiedroto spēku darbību Latvijas teritorijā.

Katrās no minētajām mācībām piedalīsies vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām. NBS dalībai šajās mācībās nepieciešams valdības akcepts, tāpēc Aizsardzības ministrijas sagatavojusi atbilstošu Ministru kabineta rīkojuma projektu.