Ignatjeva LNT ziņām apstiprināja, ka Vilnīti bija aizturējusi Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde un pēc 48 stundu aizturēšanas viņš palaists brīvībā. Vai Vilnītim piemērots kāds drošības līdzeklis, advokāte neatklāja, kā arī nekonkretizēja aizturēšanas iemeslus un to, vai šobrīd Vilnītim piemērots kāds procesuālais statuss. "Viņam nav uzrādīta apsūdzība, bet atturēšos sniegt plašākus komentārus, jo uzskatu, ka situācija uz doto brīdi ir atrisināta. Viņu palaida pēc tam, kad mēs sniedzām liecības," LNT ziņām norādīja advokāte. Uz jautājumu, vai uzskata notikušo par pārpratumu, Ignatjeva atbildēja: "No mūsu puses tiešām neizpratne." Vai turpmāk attiecībā pret Vilnīti sekos kādas procesuālas darbības, esot atkarīgs no procesa virzītāja, piebilda advokāte.

