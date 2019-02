Kā šodien Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā pastāstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Ivars Āboliņš, vakar valdības sēdē saņemti signāli par to, ka 2019.gadā varētu netikt rasti līdzekļi programmai "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns", kurā iekļauti līdzekļi arī minēto sabiedrisko mediju platformu darbībai.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš. (Foto: LETA)

Līdzekļi Latvijas Radio 4 un "lsm.lv" svešvalodu versijām jau vairākus gadus tikuši piešķirti no šīs programmas, kas gan nav iekļauta budžeta bāzē. Šogad Latvijas Radio 4 darbības nodrošināšanai nepieciešami aptuveni 191 000 eiro, "lsm.lv" angļu un krievu valodas versijām - 121 000 eiro. Līdztekus šiem medijiem darbības pārtraukšana varētu skart arī Latgales mediju programmas, kas arī tiek finansētas no šī plāna programmas - tām nepieciešams 71 000 eiro gadā.

Āboliņš skaidroja, ja līdzekļi netiks piešķirti, var rasties risks slēgt Latvijas Radio 4 un "lsm.lv" krievu un angļu valodas versiju.

Komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV) atgādināja, ka Latvijas Radio 4 ir lielākie reitingi krievvalodīgajā auditorijā Latvijā. Viņš tāpat uzsvēra, ka līdzekļu noņemšana šiem pasākumiem ir "tabu". "Nedrīkst aiztikt šo naudu. Šī nauda ir mazāk vērtīga par to, ko drošības un satura ziņā iedzīvotāji iegūst. Esmu nepatīkami pārsteigts," teica Kaimiņš.

Artuss Kaimiņš. (Foto: LETA)

Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne skaidroja, ka Latvijas Radio krievvalodīgā satura finansēšana ilgstoši notikusi no prioritāro pasākumu līdzekļiem, tā arī netiekot iekļautai budžeta bāzē.

Klapkalne norādīja, tā kā vēl aizvien nav apstiprināts 2019.gada valsts budžets, Latvijas Radio 4 kanāla darbības finansēšana notikusi no iekšējiem resursiem, taču to vairs nav. Tāpat janvārī un februārī jau tikuši atkārtoti vairāki raidījumi, kas ilgtermiņā nav pieļaujami.

"Mēs tā nevaram gada garumā strādāt. Uz diviem mēnešiem mēs pievilkām jostas. Bet, ja šī nauda netiks atrasta, tad, sākot ar martu, mēs to vairs nevarēsim atļauties," brīdināja Klapkalne.

Latvijas Televīzijas valdes loceklis Ivars Priede skaidroja, ka "lsm.lv" ir Latvijas televīzijas struktūrvienība, kuras darbība tāpat ik gadu nodrošināta no iepriekš minētās programmas.

VSIA "Latvijas Televīzija" valdes loceklis finanšu jautājumos Ivars Priede (no kreisās) un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas loceklis Boriss Cilevičs. (Foto: LETA)

"Gada sākumā nodrošinājām to no saviem resursiem, paļaujoties uz to, ka būs. Kopš vakardienas valdības sēdes pārliecība, ka naudas līdzekļi tiks piešķirti, ir mazinājusies. Ja mums būs signāls, ka netiks finansēts, tad mums būs jāpieņem lēmumi," teica Priede.

Āboliņš atgādināja, ka nauda šo mediju darbībai nav jāmeklē papildus - tā jau tikusi piešķirta ik gadu.