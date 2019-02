Vaicāta, vai pēc politiķa Alda Gobzema izslēgšanas no partijas "KPV LV" varētu tikt lemts par politiķa izslēgšanu arī no frakcijas, viņa atbildēja, ka to nezina. Politiķe norādīja, ka pagājušajā nedēļā esot bijis sava veida balsojums, ka frakcija paliek kopā. Savukārt atsevišķi biedri nav mierā ar frakcijā lemto, tāpēc katru nedēļu "dara vis kaut ko", lai mainītu situāciju, norādīja partijas līdzpriekšsēdētāja, gan atturoties kādu nosaukt vārdā.

Liepiņa akcentēja, ka viņai nav plānu stāties ārā no "KPV LV", tāpat arī viņai nav plānu iestāties Gobzema gaidāmajā "jaunajā veidojumā".

Iepriekš deputāts Jānis Vitenbergs (KPV LV) līdzīgi apliecināja, ka turpinās strādāt partijā un frakcijā.

Partijas līdzpriekšsēdētāja atkārtoti akcentēja, ka frakcijā neesot nekāds "Gobzema piecinieks" un ka katrs no pieciem deputātiem, kuri balsoja pret valdības apstiprināšanu, tajā skaitā Liepiņa, to darīja katrs savu argumentu dēļ.

Politiķe nekomentēja, kā šodien valdes sēdē balsojusi jautājumā par Gobzema izslēgšanu no frakcijas.

Kā ziņots, "KPV LV" valde šodien nolēma izslēgt no partijas Gobzemu.

Neoficiāli izskanējis, ka par Gobzema izslēgšanu no partijas esot balsojis Artuss Kaimiņš, Ralfs Nemiro un Miks Vizbulis, savukārt pret esot bijis Atis Zakatistovs un Liepiņa.

Kaimiņš skaidroja, ka pārmetumi Gobzemam saistīti ar "sistemātisku partijas tēla graušana", tāpat ir bijis "daudz patoloģisku melu", kas izskanējuši no Gobzema arī no Saeimas tribīnes.

Gobzems uzskata, ka viņa izslēgšana no partijas ir "aizmugurisks lēmums", kas esot pieņemts Kaimiņa interesēs. Politiķis pauda, ka pēdējā laika notikumi liecinot, ka Kaimiņš ir "paņemts aiz kādas ķermeņa daļas un, iespējams, ka tieši ciešais [Šveices advokāta Rūdolfa] Meroni tvēriens liek rīkoties pretēji "KPV LV" ideāliem". Gobzems ir noskaņots laika gaitā dibināt "jaunu veidojumu", bet pagaidām nekomentē, vai tā būs partija.

Domstarpības starp "KPV LV" politiķiem Kaimiņu un Gobzemu ir iezīmējušās vēl asāk pēc janvāra Saeimas sēdes, kurā Gobzems apgalvoja, ka Kaimiņš esot piedāvājis partijai saņemt 100 000 eiro "no Rūdolfa".