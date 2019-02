VUGD darbinieki piektdien pa dienu saņēma izsaukumu uz Vecumnieku novadu. Tika ziņots, ka cilvēks vairākas dienas neatbild uz telefona zvaniem un never vaļā durvis. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji iekļuva mājoklī un konstatēja, ka pirms kāda laika tur bijis ugunsgrēks, kurā sešu kvadrātmetru platībā dega grīda un mēbeles, kā arī gājis bojā cilvēks.

Savukārt piektdienas vakarpusē tika saņemts izsaukums uz Strenču novada Plāņu pagastu, kur divstāvu ēkā dega dzīvoklis astoņu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās 15 cilvēki. Savukārt Glābēji no sadūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, bet evakuēja trīs cilvēkus un suni.

Tikmēr naktī uz sestdienu ugunsdzēsēji steidzās uz kādu dzīvojamo māju Rīgā, kur bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā un izveidojies spēcīgs sadūmojums. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 35 izsaukumus, no tiem 12 uz ugunsgrēkiem, 17 uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi.

VUGD vērš uzmanību, ka šogad līdz šim ugunsnelaimēs ir cietuši 44 cilvēki, bet 17 gājuši bojā. VUGD pieredze liecina, ka nereti tas ir saistāms ar neuzmanīgu rīcību ar uguni, tostarp nezināšanu, neuzmanību vai pārgalvību. Kā iespējamos ugunsnelaimju izcelšanās iemeslus galvenokārt VUGD min neuzmanīgu smēķēšanu, apkures ierīču nepareizu ekspluatāciju, bez uzraudzības atstātu piedegušu ēdienu un konkrētus ugunsdrošības pārkāpumus, izmantojot atklātu uguni.