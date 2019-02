Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Ainažu šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Virešiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, kā arī uz Rīgas apvedceļiem visa maršruta garumā.

Tāpat sniegs un apledojums apgrūtina satiksmi Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Ogrei un no Nīcgales līdz Daugavpilij, uz Bauskas šosejas, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas šosejas posmā Rīga - Apšupes krustojums un Annenieki - Saldus, Ventspils šosejas posmā Rīga- Kūdra un Usma - Ventspils, Rēzeknes šosejas posmā no Ludzas līdz Terehovai, uz Grebņeva-Medumi šosejas un uz Daugavpils apvedceļa, kā arī ceļa Madona - Gulbene.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Balvu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Limbažu, Madonas, Ogres, Talsu, Valmieras, un Ventspils apkārtnē.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 134 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC uzsver, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci.

Temperatūra ap 0

Sestdienas rītā gaisa temperatūra visā Latvijā ir -1..+1 grāds, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Debesis pārsvarā apmākušās, vietām sīki nokrišņi un neliela migla. Pūš lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.

Rīgā apmācies rīts, dienvidaustrumu vējš 4-7 metri sekundē, gaisa temperatūra +1 grāds.

Maksimālā gaisa temperatūra piektdien Latvijā bija -0,5..+1,5 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 1.februārī bija +19..+21 grāds Spānijā, Itālijā, Grieķijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz sestdienu -35 grādi kalnos Zviedrijas ziemeļos un pie Pečoras upes Krievijā.

Snigs teju visu dienu

Sestdien Latviju no dienvidiem šķērsos siltā atmosfēras fronte, kas pēcpusdienā atnesīs daudz nokrišņu, prognozē sinoptiķi.

Sniegs, kas daudzviet snigs stipri, pāries lietū. Austrumu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 10-15 metriem sekundē, tādēļ gaidāms arī neliels putenis.

Gaisa temperatūra vakarā paaugstināsies līdz 0..+3 grādiem.

Rīgā gaidāms nomācies laiks, pēcpusdienā stipri snigs slapjš sniegs, tas pāries nelielā lietū. Austrumu, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 12 metru sekundē. Gaisa temperatūra vakarā pakāpsies līdz +2 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē liels ciklons Centrāleiropā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 754 dzīvsudraba staba milimetriem Kurzemes dienvidrietumos līdz 760 milimetriem Latvijas austrumu pierobežā.