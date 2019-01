Klātesošie uzsvēra, ka iecerētā Jelgavas 2.pamatskolas pārcelšana uz pašreizējās Jelgavas 6.vidusskolas telpām otrā pilsētas malā būtiski sarežģī skolēnu nokļūšana mācību iestādē.

"Mans dēls šajā mācību gadā sāka mācības 1.klasē. Dzīvojam pilsētas centrā, un uz 2.pamatskolu varam aiziet ar kājām. Ja mācību iestādi pārcels uz Pārlielupi, tur varēsim nokļūt, tikai braucot ar diviem sabiedriskā autobusa maršrutiem," pastāstīja viens no piketējušajiem vecākiem. Vairāki vecāki minēja, ka 2.pamatskola pēdējo gadu laikā ļoti attīstījusies, ieguvusi ekoskolas statusu, turklāt mācību vide ir patīkama, tādēļ būtu ļoti žēl, ja tas tiktu iznīcināts.

Iepriekš Jelgavas pilsētas pašvaldība informēja, ka, lai izvēlētos labāko un uz izglītības kvalitātes paaugstināšanu vērsto Jelgavas pilsētas skolu tīkla izmaiņu modeli no diviem ekspertu piedāvātajiem, pašvaldība iecerējusies tikties ar vecākiem un skaidrot viņiem izmaiņu nepieciešamību. Plānots, ka tikšanās notiks pēc 1.februāra, līdz kuram savu redzējumu par plānotajām izmaiņām paudīs Jelgavas pilsētas mācību iestāžu direktori. Par konkrētu tikšanās laiku vēl tiks ziņots.

Kā skaidro Jelgavas pašvaldība, gala lēmums par to, kurš ekspertu piedāvātais skolu tīkla izmaiņu modelis tiks izmantots, vēl nav pieņemts. Tiks vērtēti visi ierosinājumi un izraudzīts gan izglītības kvalitātei, gan skolēnu un viņu vecāku ērtībai piemērotākais risinājums.

"Jelgavas izglītības stratēģijas izstrādes galvenais mērķis ir nodrošināt visiem Jelgavas skolēniem kvalitatīvu izglītību. Tādēļ jādomā ne tikai par mācību vides, bet arī audzēkņu zināšanu līmeņa un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu. Protams, mums ir svarīgs vecāku un pedagogu viedoklis, uzklausot kuru arī nonāksim pie pareizās izvēles starp abiem skolu tīkla izmaiņu modeļiem," pastāstīja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (ZZS). Šobrīd tiek skatīti divi iespējamie Jelgavas izglītības stratēģijas scenāriji, kurus pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādājuši SIA “Dynamic University” eksperti.

Izstrādātā izglītības stratēģija paredz Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju, jo Vispārējās izglītības likums nosaka šāda veida mācību iestāžu likvidāciju 2019.gadā. Vakara (maiņu) programmu īstenošanu abos izstrādātajos scenārijos plānots uzticēt Jelgavas Amatu vidusskolai. Tāpat stratēģijā iekļauta Jelgavas 3.sākumskolas pārtapšana par pamatskolu.

Ņemot vērā, ka izmaiņas Vispārējās izglītības likumā nosaka pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā, būtiska loma jaunajā Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijā veltīta mazākumtautību skolu tālākajam liktenim. Viens no scenārijiem paredz Jelgavas 6.vidusskolas reorganizāciju, uz tās telpām Loka maģistrālē pārceļot Spīdolas Valsts ģimnāziju, nodrošinot tajā pilnu vispārējās izglītības iegūšanas iespēju no 1. līdz 12.klasei. Otrā scenārijā plānots apvienot Jelgavas 6.vidusskolu ar Jelgavas 2.pamatskolu, veidojot spēcīgu bilingvālo pamatskolu pašreizējās 6.vidusskolas telpās, palielinot tajā arī pirmsskolas izglītības pakalpojumu klāstu. Kā vienīgā bilingvālā vidusskolas tad tiktu saglabāta Jelgavas 5.vidusskola. Savukārt uz 2.pamatskolas telpām Sarmas ielā šajā variantā tiktu pārcelta Spīdolas Valsts ģimnāzija, kurā būtu iespējams apgūt vispārējās izglītības programmas no 1. līdz 12.klasei.

Pārejās pilsētas mācību iestādēs būtiskas pārmaiņas nav iecerētas.

Stratēģijas veidotāji piedāvājuši arī divus jauninājumu ieviešanas plānus - viens no tiem paredz izmaiņas ieviest jau šajā gadā, otrs - darīt to pakāpeniski līdz 2020.gada 1.septembrim.