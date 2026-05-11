Latvijas kērlinga izlase nodrošina vietu pasaules čempionāta kvalifikācijā
Latvijas vīriešu kērlinga izlase pirmdien Slovēnijā izcīnīja tiesības startēt pasaules čempionāta kvalifikācijā.

Pirmskvalifikācijas turnīra apakšgrupas mačos Latvija ar 5:4 ekstra endā pārspēja Somiju, turpinājumā uzvarēja Rumāniju (7:4) un Lihtenšteinu (5:2), ar 8:4 apspēlēja Igauniju, kam sekoja vēl uzvaras pār Portugāli (14:2), Slovākiju (6:3) un Bulgāriju (6:4).

Izcīnot panākumus visās apakšgrupas cīņās, Latvijas komanda ieņēma pirmo vietu, kas ļāva kvalificēties pirmajai spēlei par ceļazīmi uz kvalifikāciju. Šajā mačā Latvija ar 3:7 piekāpās otras grupas labākajai vienībai Slovēnijai.

Kā apakšgrupas uzvarētāja Latvijai bija vēl viena iespēja cīnīties par ceļazīmi uz meistarsacīkšu kvalifikāciju, un latvieši ar 8:7 guva panākumu pār Somiju.

Latvijas kērlingisti pērn Eiropas čempionāta B divīzijā ierindojās astotajā pozīcijā, kas liedza iekļūšanu pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā.

Latvijas sieviešu kērlinga izlase pēc pērn izcīnītā zelta Eiropas čempionātā B divīzijā kvalificējās 2026./2027. gada sezonas Eiropas čempionāta A divīzijai, kā arī jaunizveidotajam pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram.

Latvijas izlasi pirmskvalifikācijas turnīrā, kurā par divām ceļazīmēm cīnījās 17 valstsvienības, pārstāvēja Arnis Veidemanis, Roberts Reinis Buncis, Aleksandrs Baranovskis, Rihards Jeske un Jānis Klīve.

