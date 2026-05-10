Ābola pārstāvētā “Flyers” izstājas no Stenlija kausa izcīņas
Filadelfijas "Flyers" komanda, kurai sezonas otrajā pusē traumas dēļ nevarēja palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, sestdien noslēdza Nacionālās hokeja līgas (NHL) šīs sezonas Stenlija kausa izcīņu.
Austrumu konferences pusfināla ceturtajā spēlē "Flyers" mājās ar 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Karolīnas "Hurricanes", kas sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-0.
Mača astotajā minūtē "Flyers" komandu vadībā izvirzīja Taisons Forsters, bet otrajā periodā 1:1 panāca Džeksons Bleiks. Trešās trešdaļas pirmajā pusē vārtu guvumiem apmainījās viesu hokejists Logans Stankovens un mājinieks Alekss Bamps.
Pirmā papildlaika sestajā minūtē viesiem uzvaru atnesa Bleiks, pēc kura metiena no zonas vidus ripa nonāca vārtos.
"Hurricanes" šosezon Stenlija kausā uzvarējusi visās astoņās spēlēs.
Tikmēr Rietumu konferences pusfinālā Minesotas "Wild" mājās ar 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) uzveica Kolorādo "Avalanche", kas sērijā saglabā vadību ar 2-1.
Vārti un divas rezultatīvas piespēles uzvarētāju rindās bija Kirilam Kaprizovam, tāpat pa reizei ripu "Avalanche" vārtos nogādāja Kvins Hjūzss, Raiens Hartmans, Broks Fabers un Mets Boldijs. "Avalanche" vienībai vienīgos vārtus guva Neitans Makinons.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.