"Monaco" basketbolisti sagrauj "Barcelona" cerības par Eirolīgas ceturtdaļfinālu
"Monaco" basketbolisti piektdien izšķirošajā mačā par vietu ULEB Eirolīgas ceturtdaļfinālā mājās ar rezultātu 79:70 (26:14, 23:21, 9:18, 21:17) pārspēja "Barcelona" vienību.
Uzvarētājiem 16 punktus guva Daniels Taiss, 14 pievienoja Elije Okobo, 13 punkti un desmit rezultatīvas piespēles bija Maikam Džeimsam, bet 11 punktus guva un desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Džerons Blosomgeims. Pretiniekiem 16 punkti bija Vilam Klaibērnam, 16 guva Tornike Šengelija, abiem iekrājot pa septiņām atlēkušajām bumbām, 12 punktus guva Jans Veselijs, bet desmit - Dario Brizela.
Ceturtdaļfinālos tiksies Pirejas "Olympiacos" ar "Monaco", Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" ar Kauņas "Žalgiris", Madrides "Real" ar Telavivas "Hapoel" un "Valencia" ar Atēnu "Panathinaikos". Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".