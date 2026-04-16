18 gadus jaunais talants Alberts Šmits NHL draftā var sasniegt Latvijas rekordu, prognozē skauti
Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta skautu pēdējās prognozēs latviešu aizsargs Alberts Šmits ir otrais starp laukuma spēlētājiem no Eiropas līgām, liecina līgas publicētais saraksts.
18 gadus vecais Šmits šovasar, visticamāk, kļūs par NHL draftā visaugstāk izvēlēto Latvijas hokejistu, pārspējot uzbrucēju Zemgu Girgensonu, kuru 2012. gada draftā ar 14. numuru izvēlējās Bufalo "Sabres".
Lielāko daļu no sezonas Šmits pavadīja Somijas augstākajā hokeja līgā, kur Mikeli "Jukurit" rindās 38 mačos guva sešus vārtus, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3. Sezonas noslēgumā latvietis spēlē Vācijas augstākajā līgā (DEL), Minhenes "Red Bull" sastāvā 15 mačos tiekot pie septiņiem punktiem (2+5) un pozitīva lietderības koeficienta +2.
No laukuma spēlētājiem Eiropas līgās vislielāko skautu ievērību izpelnījies Gēteborgas "Frolunda" 18 gadus vecais zviedru uzbrucējs Ivars Stēnbergs, kurš šosezon Zviedrijas augstākajā līgā 49 mačos iekrājot 37 punktus (11+26).
No Eiropas komandu vārtsargiem 16. starp šīs pozīcijas spēlētājiem ir Patriks Plūmiņš, kurš pārstāv "Zemgale"/LBTU komandu.
Starp Ziemeļamerikas spēlētājiem pirmo vietu drafta prognozēs saglabā kanādiešu uzbrucējs Gevins Makena. Šajā sarakstā 49. ir uzbrucējs Rūdolfs Bērzkalns, bet 71. - Olivers Mūrnieks.