18 gadīgais Alberts Šmits atkal izceļas, "Red Bull" atkāpjas no bezdibeņa Vācijas elites līgas pusfinālā
Latvijas aizsargs Alberts Šmits otrdien Vācijas hokeja līgas (DEL) pusfināla mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Minhenes "Red Bull" izcīnot sērijā pirmo panākumu. Pusfināla sērijas ceturtajā mačā "Red Bull" mājās ar 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) pārspēja Manheimas "Adler", kas sērijā līdz četrām uzvarām saglabā vadību ar 3-1.
Šmits tika pie rezultatīvas piespēles mājinieku otrajos vārtos, kad otrā perioda izskaņā vairākumā vārtus guva Jasins Ēlics, izvirzot vadībā "Red Bull" ar 2:1.
Latvijas aizsargs šajā mačā bija uz ledus 18 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā izcēlās statistikā ar pieciem metieniem pa vārtiem un iekrāja lietderības koeficientu +1.
Šmits regulārajā sezonā piecās spēlēs vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, bet desmit "play-off" cīņās viņš ticis pie sešiem (2+4) punktiem.
Ceturtdaļfinālā "Red Bull" ar 4-2 pārspēja Ingolštates ERC. Jau ziņots, ka ceturtdaļfinālu nepārvarēja Kristera Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", kas sērijā ar 1-4 piekāpās Manheimas "Adler".
Šmita komanda pamatturnīrā bija ceturtā un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, bet "Fischtown Pinguins" ieņēma septīto vietu un tai bija jāpiedalās "play-off" pirmajā kārtā.