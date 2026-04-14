Šodien 20:02
Darja Semeņistaja Oeirašas "WTA 125" turnīrā sasniedz otro kārtu
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja otrdien Portugālē Oeirašas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensībās iekļuva otrajā kārā. Pirmās kārtas mačā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 116. pozīcijā un turnīrā izsēta ar astoto numuru, ar 3-6, 6-4, 6-4 uzvarēja Francijas tenisisti Leoliju Žanžanu (WTA 127.).
Par nākamās kārtas sasniegšanu Semeņistaja nopelnīja 15 WTA vienspēļu ranga punktus. Latvijas tenisistes nākamā pretiniece būs vāciete Tesa Johanna Brokmane (WTA 278.).
Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko sacentīsies arī dubultspēlēs. Latvijas un Šveices duets izsēts ar ceturto numuru un pirmajā kārtā spēkosies ar Spānijas pārstāvi Keitlinu Kevedo un serbieti Lolu Radivojeviču.
Turnīrs Oeirašā māla seguma kortos norisināsies līdz svētdienai.