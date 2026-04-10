Aļona Ostapenko trijos setos nesasniedz Lincas "WTA 500" turnīra pusfinālu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko piektdien Austrijā piedzīvoja zaudējumu Lincas "WTA 500" turnīra ceturtdaļfinālā.
Ostapenko, kura turnīrā izsēta ar ceturto numuru un WTA rangā atrodas 23. vietā, ar rezultātu 6-4, 4-6, 1-6 zaudēja Rumānijas tenisistei Elenai Rusei (WTA 87.). Ceturtdaļfināla sasniegšana Ostapenko dod 108 WTA ranga punktus. Abas tenisistes kortā tikās pirmo reizi.
Latvijas tenisiste no pirmās kārtas mača bija brīva un otrajā ar 6-4, 7-5 pārspēja Filipīnu tenisisti Aleksandru Ealu. Ruse pirmajā kārtā ar 7-6 (7:3), 7-6 (7:2) uzvarēja Lielbritānijas sportisti Keitiju Boulteri, bet astotdaļfinālā ar 4-6, 6-4, 6-4 guva panākumu pār ukrainieti Dajanu Jastremsku (WTA 49.).
Ostapenko šosezon visveiksmīgāk aizvadīja Dohas "WTA 1000" turnīru, kurā piekāpās pusfinālā. Latvijas tenisiste 2024. gadā triumfēja Lincas turnīrā, bet 2019. gadā sasniedza finālu.
Rusei šosezon veiksmīgākais turnīrs līdz šim bijis Austrālijas atklātais čempionāts, kurā viņa trešajā kārtā piekāpās Andrejevai. Rumāniete Lincā spēlē pirmo reizi.
Ostapenko Lincā pārī ar rumānieti Žakelīnu Kristianu sacentās arī dubultspēlēs, kur pirmajā kārtā ar 4-6, 3-6 zaudēja austrietēm Jūlijai Grabherei un Sinjai Krausai. Zaudējot pirmajā kārtā, Ostapenko samierinājās ar WTA dubultspēļu ranga vienu punktu.
Turnīrs Lincā norisināsies līdz nedēļas beigām.