"Penguins" uzvar "Devils" un nodrošina vietu Stenlija kausa izcīņā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda izcīnīja uzvaru un nodrošināja vietu Stenlija kausa izcīņā.
"Penguins" izbraukumā ar 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) pārspēja Ņūdžersijas "Devils".
Pēc spēlētām nepilnām piecām minūtēm Pitsburgas komandu vadībā izvirzīja Briaens Rasts, uz ko mājinieki atbildēja ar Pola Kotera gūtiem vārtiem vien otrā perioda vidū.
Pēc ielaistajiem vārtiem "Penguins" divas minūtes vēlāk guva divus vārtus deviņu sekunžu nogrieznī, precīziem esot Tomijam Novakam un Jegoram Činahovam. Otrās trešdaļas turpinājumā vienus "Devils" vārtus atguva Džeks Hjūzs. Noslēdzošajā periodā mājinieku vārtos ripu vēl nogādāja Jevgeņijs Malkins un Ēriks Karlsons, kurš raidīja ripu tukšos vārtos.
Šilovam paliekot uz rezervistu soliņa, "Penguins" vārtos Stjuarts Skiners tika galā ar 19 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Džeiks Alens atvairīja 25 ripas.
Pitsburgas komanda nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs pēc trīs gadu pārtraukuma. Pitsburgas "Penguins" Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem piekto vietu ar 98 punktiem 79 spēlēs. "Debils" ar 83 punktiem ierindojas 13. pozīcijā un Stenlija kausa izcīņā vairs nevar iekļūt.