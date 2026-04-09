"Super Nova" izrauj uzvaru spēlē pret "Grobiņu", nostiprinoties virslīgas līderu četriniekā
"Super Nova" komanda trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas piektās kārtas mačā Liepājā ar 1:0 (0:0) pārspēja tiešo konkurenti "Grobiņu" un izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas, kas ļaus nostabilizēties labāko četriniekā. Vārtus viesiem guva Valerijs Lizunovs.
11 M sodu sitienu realizē Valerijs Lizunovs un mēs izvirzavies vadībā, 1:0 💪🏼 pic.twitter.com/NscHIIdijA— SK Super Nova (@Super_Nova_sk) April 9, 2026
Tuvojoties pamatlaika pēdējai desmitminūtei, tikko uz maiņu nākušais Ali Aruna soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Eduardu Emsi. Uz "Grobiņas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 80. minūtē realizēja Lizunovs.
Vēl ceturtdien "Riga" savā laukumā cīnās ar "Tukums 2000" par iespēju nostāties līdzās "Audai" un RFS.
Otrdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 2:1 apspēlēja "Ogre United", bet trešdien "Auda" viesos ar 2:1 uzveica "Liepāju" un RFS izbraukumā ar 1:0 bija pārāka pār "Jelgavu".
"Audai" un RFS piecos mačos ir pa 12 punktiem, "Super Nova" komandai ir desmit punkti, "Riga" četrās spēlēs guvusi deviņus punktus, "Grobiņai" ir septiņi punkti, "Liepājai" un "Daugavpilij" - pa sešiem, četrus punktus iekrājusi "Jelgava", divi punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet vienu guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.