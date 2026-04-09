Darja Semeņistaja
Šodien 18:33
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja sasniedz dubultspēļu pusfinālu Madrides "WTA 125" turnīrā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien Madrides "WTA 125" turnīrā sasniedza dubultspēļu sacensību pusfinālu. Semeņistaja pārī ar rumānieti Irinu Baru ceturtdaļfināla mačā ar rezultātu 6-4, 7-5 pārspēja britu tenisisti Ališu Bārnetu un čehieti Ivanu Šebestovu.
Iekļūšana pusfinālā Latvijas sportistei dod 49 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Latvijas un Rumānijas duets pirmajā kārtā ar 6-2, 6-4 bija pārāks par spānietēm Karmenu Galjardo-Gevaru un Mariju Garsiju-Sidu. Vienspēļu sacensībās Semeņistaja, kura WTA rangā ierindojas 112. pozīcijā un turnīrā izsēta ar ceturto numuru, ar 6-4, 2-6, 3-6 piekāpās itālietei Līzai Pigato (WTA 189.).
Turnīrs Madridē norisinās māla seguma kortos.