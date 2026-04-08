Emīls Liepiņš izcīna 11. vietu klasikā Beļģijā
Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš trešdien Beļģijā izcīnīja 11. vietu vienas dienas velobraucienā "Scheldeprijs" (UCI kat. 1.Pro).
Šajās sacensībās riteņbraucēji mēroja 205,2 kilometrus, tajā skaitā braucot pa piecām bruģa sekcijām.
Tuvojoties finišam, peletons, kurā pirms tam notika kritiens, panāca atrāvienā braukušos sportistus un cīņa par uzvaru notika finiša spurtā. Tajā nepārspēts bija beļģis Tims Merlīrs ("Soudal Quick-Step"), kurš aizvadīja tikai savas sezonas otrās sacensības.
Otrais bija čehs Pavels Bitners ("Picnic PostNL"), bet trešais - francūzis Emiljēns Žanjērs ("TotalEnergies"). Grupas priekšgalā bija arī Liepiņš, "Pinarello Q36.5" pārstāvošajam latvietim izcīnot 11. vietu. Vadošā grupa finišēja četrās stundās 23 minūtēs un 21 sekundē.
Liepiņš par 11. vietu tika pie 30 UCI punktiem, kas viņam ir pēdējo divu sezonu augstvērtīgākais rezultāts UCI sacensībās.
"Scheldeprijs" velobraucienā riteņbraucēji sacentās 114. reizi,